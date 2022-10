Van Nistelrooij: ‘Je ziet duidelijk dat hij zoekende is in zijn nieuwe positie’

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 08:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:41

Ruud van Nistelrooij kijkt met een goed gevoel terug op de thuiswedstrijd tegen FC Zürich. Net als vorige week hadden de Zwitsers ook in het Philips Stadion niets te vertellen donderdagavond. De ploeg van Van Nistelrooij zegevierde uiteindelijk met 5-0, een score die veel hoger had kunnen uitvallen. Dat Guus Til niet wist te scoren, vindt de PSV-trainer spijtig. De middenvelder werd voor de gelegenheid als spits ingezet bij afwezigheid van een groot aantal collega's.

Van Nistelrooij was tegen Zürich opnieuw genoodzaakt om te schuiven in de spits. Luuk de Jong, Yorbe Vertessen en Ismael Saibari waren er allen niet bij om uiteenlopende redenen. En dus mocht Til het laten zien vanaf het startsignaal. "Je ziet duidelijk dat hij zoekende is in zijn nieuwe positie, maar je ziet ook dat hij alles geeft en daarin zijn rol goed oppakt, ook zorgde voor twee assists", vertelde Van Nistelrooij na afloop voor de camera's van Veronica. "Jammer dat hij zijn open kopkans niet binnenkopte, dat had hij gelet op zijn wedstrijd vandaag wel verdiend."

Het optreden van vorige week kon Van Nistelrooij meer bekoren. PSV was ook in Zwitserland heer en meester, maar moest toen wel een tegentreffer slikken. Donderdag werd voor de tweede wedstrijd op rij het doel schoon gehouden. "Ik vond het vorige week eigenlijk overtuigender, hoewel de uitslag van vandaag beter is. We hebben de nul gehouden, dus wat dat betreft hebben we het goed gedaan. In dat opzicht dus wél beter dan vorige week. Je kunt wel spreken van een perfecte avond. De goede start zorgde ervoor dat we spelers rust konden geven, wat heel erg belangrijk voor ons was."

Voor PSV wachten loodzware weken richting het WK, met onder meer een dubbele ontmoeting met Arsenal en competitiewedstrijden tegen FC Utrecht (zondag), Ajax (6 november) en AZ (12 november). Van Nistelrooij ziet het met veel vertrouwen tegemoet. "Dit zegt heel veel over ons", doelt hij op de eclatante zege op Zürich. "Tegen Arsenal gaan het twee hele moeilijke wedstrijden worden maar we willen dit niveau van deze twee wedstrijden graag meenemen naar die twee wedstrijden. Maar nu gaat ons vizier eerst op FC Utrecht aanstaande zondag."

Joey Veerman vindt het lastig om in te schatten wat PSV te bieden heeft tegen Arsenal. "Met alle respect voor Zürich, maar ik denk niet dat dit van het niveau Arsenal was", aldus de middenvelder die twee keer trefzeker was tegen de Zwitsers. "Dan zullen wij waarschijnlijk iets minder aan de bal zijn en moeten we de discipline zien op te brengen om het zo goed mogelijk te doen. Het moet blijken of we dat niveau kunnen aantikken. We hebben dit seizoen denk ik nog niet tegen zo'n goede tegenstander gespeeld."