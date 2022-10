Omonia-doelman krijgt lach niet van zijn gezicht en vraagt foto met Ten Hag

Lange tijd leek Omonia Nicosia donderdagavond met een punt te vertrekken bij Manchester United. De club uit Cyprus hield knap stand, maar moest in minuut 93 buigen door een treffer van invaller Scott McTominay (1-0). Reden tot heel veel teleurstelling was dat echter niet bij Francis Uzoho. De goalie, fan van Manchester United, keepte de wedstrijd van zijn leven. Na afloop greep hij zijn kans door op de foto te gaan met Erik ten Hag.

United was nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, zonder dat dit tot al te grote kansen leidde. Meerdere keren bleek Uzoho een sta in de weg voor de ploeg van Ten Hag. Onder meer Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho wisten de goalie niet te kloppen. Na 34 doelpogingen en twaalf reddingen leek Uzoho zijn ploeg eigenhandig aan een punt te helpen op Old Trafford, totdat McTominay met enig fortuin de winnende raak schoot in de blessuretijd.

"Natuurlijk had ik hier liever met een punt gestaan, maar toch ben ik blij", vertelde een breedlachende Uzoho na afloop bij BTSport. "We hebben namelijk in zo'n prachtig stadion, tegen zulke geweldige spelers, gespeeld. Er is een droom uitgekomen voor me. Al tijdens de loting zag ik mezelf spelen op Old Trafford, ik denk dat dit mijn beste prestatie ooit was. Maar ik ben ook trots op mijn teamgenoten, want dit was niet het werk van één persoon. We hebben alles gegeven."

Uzoho gets a pic with Ten Hag #mufc pic.twitter.com/mKlEqnkcga — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) October 13, 2022

Uzoho greep zijn kans door na afloop op de foto te gaan met Ten Hag. Journalist Samuel Luckhurst van de Manchester Evening News zag het gebeuren en maakte een foto van het onderonsje, die hij deelde op sociale media. "Nee, ik ben niet teleurgesteld, want we hebben geweldig gespeeld", aldus Uzoho. Door de puntendeling zit het Europa League-seizoen er wel op voor Nicosia. De Cyprioten zijn na vier wedstrijden nog altijd puntloos en strijden met Sheriff Tiraspol voor een plek in de Conference League.