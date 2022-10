Slot: ‘Krijg het gevoel dat het vaak gaat over hoe slecht Feyenoord speelt’

Arne Slot houdt een dubbel gevoel over aan de Europa League-ontmoeting met FC Midtjylland. De trainer van Feyenoord slaagde er donderdagavond met zijn ploeg opnieuw niet in om de Denen over de knie te leggen (2-2). Ondanks dat de Rotterdammers een veldoverwicht hadden, had Midtjylland aan twee treffers genoeg om een punt aan het duel over te houden. Zonde, daar de verschillen klein zijn in de groep van Feyenoord, merkte Slot op tijdens de persconferentie.

"Ik denk dat alles anders was dan vorige week en daar ben ik tevreden over", analyseert Slot het duel in De Kuip. "Als je team in een week tijd zo'n ander gezicht aan een wedstrijd geeft, doet me dat goed. Er was een veel betere opbouw en de vrije man werd vaak gevonden. We herkenden veel beter wanneer we de bal moesten afspelen." Toch steekt het Slot dat zijn ploeg er niet in is geslaagd om de volle buit te pakken. "In een groep waar de verschillen zo klein zijn, moet je pakken waar je recht op hebt. Vandaag waren we duidelijk de betere ploeg. Dat kan heel kostbaar zijn."

Slot heeft er wel een verklaring voor dat zijn ploeg niet wist te winnen. "We hebben een aantal kansen onbenut gelaten", aldus de Feyenoord-trainer. "Ook moesten wij, zoals zo vaak, heel veel moeite doen om een goal te maken. De ene aanval vaak nog mooier dan de andere. Meerdere fases gaven een aanleiding tot een prachtige goal voor ons, maar de tegenstander schiet hem binnen van grote afstand (bij de 0-1, red.) en uit een vrije trap (kopbal bij de 2-2, red.). Dat is een beetje het verhaal van de avond."

Volgens Slot voelt het dan ook een beetje 'dubbel'. "Als ik kijk naar de manier waarop we gespeeld hebben, dan ben ik daar tevreden over. Ik krijg een beetje het gevoel, mede door mezelf, dat het vaak gaat het feit dat wij niet goed spelen. Maar tegen Sturm Graz, Sparta en het begin tegen PSV hebben we heel goed gespeeld. Het lukt ons alleen heel vaak niet om recht te doen aan de veldverhoudingen. Dat is ook niet nieuw, dat was vorig jaar ook vaak. Vorige week hebben we op basis van het spelbeeld misschien een beetje te veel gekregen, nu iets te weinig."

Al met al houdt Slot een tevreden gevoel over aan de Europese avond. "Waar wij de vorige week alleen maar op onze helft hebben gespeeld, was het nu met name op hun helft. Omdat we vorige week al tegen ze gespeeld hadden, konden we goed aangeven wat goed ging en niet. We wisten dat we moesten verbeteren in de opbouw, de diepgang en het druk zetten. Dat hebben we allemaal gedaan. Ik denk dat de Feyenoord-supporters weer een hele mooie thuiswedstrijd gezien hebben, ondanks dat we niet het resultaat kregen wat we vandaag wel verdiend hadden."