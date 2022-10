VZ 5: PSG nam Mbappé zélf onder vuur; AZ en Feyenoord stellen teleur

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

PSG zette zélf digitale trollen in om Mbappé en vijanden te intimideren

Paris Saint-Germain heeft via een extern bureau een online trollenleger geëxploiteerd, waarmee concurrenten en vijanden van de club werden beschimpt. Dat blijkt uit onderzoek van Digital Big Brother, het bureau dat die campagne zelf uitvoerde. Onderzoekssite Mediapart heeft de resultaten daarvan naar buiten gebracht. De accounts opereerden onder verschillende namen en maakten onder meer Kylian Mbappé, Franse journalisten en media en vijandige clubs als Olympique Lyon en Olympique Marseille zwart.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier meer over het trollenleger van PSG

PSV ook in eigen huis al na één helft klaar met onthutsend zwak FC Zürich

PSV heeft donderdag geen fout gemaakt. Daar de Eindhovenaren FC Zürich afgelopen week op vreemde bodem al met 1-5 van de mat tikten, hadden ze ook in het eigen Philips Stadion geen kind aan de Zwitsers: 5-0. Het gehele middenveld van PSV was trefzeker; Joey Veerman zelfs tweemaal. Door de zege is de ploeg van Ruud van Nistelrooij na drie duels nog altijd ongeslagen in Groep A van de Europa League. Komende week wacht koploper Arsenal in het Emirates Staidum.

Klik hier voor het wedstrijdverslag van PSV - FC Zürich

Feyenoord kan na doelpuntrijke avond in De Kuip niet tevreden zijn

Feyenoord is er donderdag opnieuw niet in geslaagd om te winnen van FC Midtjylland. De Rotterdammers oogden in De Kuip sterker dan de Denen en scoorde ook via Quinten Timber en Dávid Hancko. Het bleek niet genoeg, want Midtjylland maakte eveneens twee doelpunten, waardoor het duel net als vorige week in Denemarken in 2-2 eindigde. Het blijft razend spannend in Groep F, waar Feyenoord en Midtjylland aan kop gaan met vijf punten. Lazio en Sturm Graz staan op vier punten en spelen later op de avond tegen elkaar.

Hier vind je meer informatie over heyt duel in De Kuip

Slordig AZ verzuimt zich op Cyprus te verzekeren van knock-outfase

AZ heeft donderdag verzuimd zich te verzekeren van de knock-outfase van de Conference League. Bij een overwinning tegen Apollon Limassol op Cyprus zou de ploeg van Pascal Jansen sowieso als koploper eindigen in Groep E, maar het werd 1-0 in het GSP-stadion. In theorie zou nummer twee Dnipro-1 – dat nu op vier punten staat – nu zelfs nog boven AZ kunnen eindigen. De Oekraïners komen later op de avond in actie tegen FC Vaduz.

Het hele verslag van Apollon - AZ lees je hier

Zürich-fans weigeren toegang na rellen met Eindhovense politie: ‘Zelden gezien’

FC Zürich wordt donderdagavond in het Philips Stadion aangemoedigd door slechts een handvol supporters. De 1.700 meegereisde fans van de Zwitserse club weigerden na diverse incidenten in de Eindhovense binnenstad om het stadion van PSV te betreden. "Zelden zoiets gezien", reageert de verbaasde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op Twitter.

Lees hier voor beelden van de rellen in Eindhoven