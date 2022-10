Slechte week voor Nederland: karrevracht aan punten lonkt voor Portugal

Nederland is op de coëfficiëntenranglijst nog altijd niet verlost van Portugal. De Eredivisionisten kenden een slechte vierde Europese speelronde, waarin alleen PSV de volle buit binnenhaalde. Portugal verkleinde het gat een klein beetje en heeft bovendien nog een troef in handen: de bonuspunten die aan het eind van de groepsfase klaarliggen. Portugal gaat er waarschijnlijk veel meer binnenhalen dan Nederland en kan terugkomen in de strijd.

PSV haalde in de Europa League twee clubpunten met de zege op FC Zürich (5-0), maar zag daarvoor al hoe het gelijkspel van Feyenoord tegen FC Midtjylland (2-2) slechts één clubpunt opleverde. Ajax bleek in de Champions League opnieuw niet opgewassen tegen Napoli (4-2), terwijl AZ in de Conference League verrassend verloor van Apollon (1-0). Drie clubpunten worden voor Nederland gedeeld door vijf oorspronkelijke Europese deelnemers: 0,6 punt erbij.

De coëfficiëntenranglijst per 06-10-2022

LAND SCORE 22/23 RANKING ACTIEVE TEAMS 1. Engeland 9,428 (+2,571) 95,998 7/7 2. Spanje 8,714 (+2,000) 85,141 7/7 3. Duitsland 7,875 (+1,750) 73,231 8/8 4. Italië 5,785 (+1,715) 67,069 7/7 5. Frankrijk 6,083 (+0,833) 54,664 6/6 6. Nederland 6,100 (+0,600) 52,500 4/5 7. Portugal 6,500 (+0,667) 50,216 4/6



De Portugese clubs kenden een week met wisselend succes. In de Champions League haalde FC Porto een zege binnen tegen Bayer Leverkusen (3-0) en pakte Benfica knap een punt bij Paris Saint-Germain (1-1). De verrassende nederlaag van Sporting Portugal tegen Olympique Marseille (0-2) was een tegenvaller voor de Portugezen, net als het resultaat van Sporting Braga een dag later in de Europa League. De subtopper gaf een 1-3 voorsprong weg tegen Union Sint-Gillis (3-3 uitslag). In totaal haalt Portugal daarmee vier clubpunten, die gedeeld worden door zes Europese deelnemers: 0,667 punt erbij.

Bonuspunten

Nederland zal met angst en beven uitzien naar het slot van de groepsfase van de Champions League. Elke club die overwintert in het mljardenbal haalt in één klap vijf clubpunten binnen. Ajax is zo goed als uitgeschakeld en kan de bonus bijna vergeten, maar voor Portugal lonkt een karrevracht aan punten: Benfica is in Groep H (met PSG en Juventus) vrijwel zeker van de volgende ronde, terwijl FC Porto met een tweede plek in Groep B eveneens goede papieren heeft. Sporting staat derde in Groep D, met evenveel punten als nummer twee Marseille. Sporting is dus absoluut niet kansloos om te overleven in de Champions League. In de Europa League krijgt de groepswinnaar vijf bonusclubpunten, voor de runner-up zijn er twee weggelegd. Braga staat tweede in Groep D en zou dus zomaar nog twee of zelfs vier punten aan het Portugese totaal kunnen toevoegen.

Nederland staat er wat betreft te verdienen bonuspunten minder goed voor. PSV staat er met een tweede plek in Groep F achter Arsenal vrij goed voor. In de poule van Feyenoord ligt werkelijk alles open: alle vier clubs staan op vijf punten. AZ blijft ondanks de nederlaag tegen Apollon bovenaan in Groep E van de Conference League en zou op die plek twee bonusclubpunten kunnen verdienen. Mochten de Alkmaarders als runner-up verdergaan, kan één clubpunt worden bijgeschreven.

Op dit moment heeft Nederland een voorsprong van iets meer dan twee punten op de Portugezen, maar de Eredivisionisten zullen alle zeilen bij moeten zetten om plek zes op de ranglijst te behouden. Die positie is aan het eind van het seizoen goed voor twee tickets voor de Champions League-groepsfase in het seizoen 2024/25.

