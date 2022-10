Scott McTominay zorgt in minuut 93 voor vreugde-uitbarsting bij Ten Hag

Donderdag, 13 oktober 2022 om 22:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:08

Manchester United heeft donderdag in extremis een overwinning geboekt in de Europa League. Op Old Trafford wist de ploeg van manager Erik ten Hag pas in blessuretijd Omonia Nicosia op de knieën te krijgen: 1-0. In de 93ste minuut zorgde invaller Scott McTominay voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Dankzij de late zege staat United (negen punten) met anderhalf been in de knock-outfase van de Europa League: aan een punt tegen Real Sociedad (twaalf) of Sheriff Tiraspol (drie) heeft men voldoende om bij de eerste twee van Groep E te eindigen.

Ten Hag voerde diverse wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen Premier League-duel met Everton (1-2) van afgelopen weekend. Onder meer Tyrell Malacia kreeg, ten koste van Luke Shaw, de kans om zijn flater van het heenduel op Cyprus goed te maken. De Nederlander stond toen met een individuele fout aan de basis van de openingstreffer van Omonia. Cristiano Ronaldo begon als diepste spits en werd in de voorhoede vanaf de flanken vergezeld door Marcus Rashford en Antony. Voormalig Ajacied Lisandro Martínez werd, zoals gebruikelijk, ingezet als linkercentrumverdediger.

United bouwde de druk op het vijandige doel vanaf het eerste fluitsignaal stapsgewijs op. Waar het in de openingsfase ‘slechts’ bij hoge druk bleef, ontstonden de beste mogelijkheden halverwege de eerste helft. De eerste opgelegde kans was voor Rashford. Cristiano Ronaldo veroverde de bal op de rand van het zestienmetergebied en bereikte via Bruno Fernandes de linksbuiten van dienst, die de buitenkans oog in oog met doelman Francis Uzoho niet wist te verzilveren.

Enkele minuten later kreeg Rashford een herkansing. Ditmaal trok hij naar binnen vanaf de linkerkant en haalde hij uit, maar Uzoho dook de bal uit de rechterbenedenhoek. Na ruim een half uur spelen ontbrak het ook Casemiro aan fortuin. De Braziliaan beproefde zijn geluk met een hard schot van circa 25 meter afstand; zijn poging belandde echter op de lat. Omonio was duidelijk niet van plan om risico’s te nemen en parkeerde, niet geheel onlogisch, de bus. Hoewel de Cyprioten continu onder druk stonden, hielden zij ook in het tweede bedrijf stand.

Na rust trapte United het gaspedaal nog verder in, maar, vooral dankzij puik keeperswerk van Uzoho, werden er in totaal zestien doelpogingen veredeld. Na een uur spelen kreeg Rashford een uitgelezen mogelijkheid om de openingstreffer aan te tekenen na een perfecte dieptepass van Casemiro. De vleugelspeler controleerde de bal uitstekend, al schoot hij vervolgens op onbegrijpelijke wijze naast. In het restant van de wedstrijd kwamen onder meer Ronaldo, Rashford en invaller McTominay diverse keren in de gelegenheid om de ban te breken, maar het duurde tot de 93ste minuut voordat Uzoho eindelijk verschalkt werd. Na dreiging van Jadon Sancho caramboleerde de bal voor de voeten van McTominay, die van dichtbij binnenschoot: 1-0.