Bruggink trekt bruikbaar advies voor Ruud van Nistelrooij uit ‘noodgreep’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 22:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:56

Arnold Bruggink ziet in Érick Gutiérrez een waardevolle kracht voor op het middenveld van PSV. De Mexicaan kreeg tegen FC Zürich (5-0 winst) weer eens de kans van Ruud van Nistelrooij in de basis, en vormt volgens Bruggink een ideale aanvulling voor het duo Ibrahim Sangaré en Joey Veerman. De analist geeft Van Nistelrooij in dat verlengde een advies mee voor 'de grote wedstrijden'.

Gutiérrez, die donderdag vanwege een overvolle ziekenboeg op het startformulier verscheen, was al na negen minuten verantwoordelijk voor de openingstreffer. De overige twee doelpunten in het eerste bedrijf kwamen van de voet van collega-middenvelders Veerman en Sangaré, Afgelopen zondag vulde Xavi Simons – dat duo op het middenrif nog aan. Tegen Zürich werd Simons als rechtsbuiten opgesteld, bij afwezigheid van Noni Madueke en Ismael Saibari.

Bruggink ziet niet alleen bij uitzondering heil in een basisplaats van Gutiérrez. "Ik denk wel dat Sangaré en Veerman een Guti nodig hebben", stelde hij in de rustbeschouwing van het duel met Zürich. "Vandaag niet per se, maar wel voor in de grotere wedstrijden." "Een balansbewaker", vulde presentator Jan Joost van Gangelen aan. Bruggink knikte instemmend.

Desondanks zagen Bruggink en zijn collega-analisten dat PSV maar weinig te duchten had van zijn Zwitserse opponent. Met name het zwakke verdedigen van Cheick Condé bij de 2-0 van Veerman kon rekenen op hilariteit in de ESPN-studio. "We moesten daar echt heel hard om lachen", zei Bruggink. "Hij wandelt er gewoon achteraan! Je kunt er niet gewoon achteraan wandelen!" Tafelgenoot Kenneth Perez dacht er – het opstellen van Gutiérrez daargelaten – nóg een les uit te trekken viel voor Van Nistelrooij. "Om verder te komen als ploeg moet je ook kijken hoeveel weerstand je krijgt, bij de analyse achteraf. Dit gaat echt helemaal nergens over", aldus de analist.