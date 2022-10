PSV ook in eigen huis al na één helft klaar met onthutsend zwak FC Zürich

Donderdag, 13 oktober 2022 om 22:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:50

PSV heeft donderdag geen fout gemaakt. Daar de Eindhovenaren FC Zürich afgelopen week op vreemde bodem al met 1-5 van de mat tikten, hadden ze ook in het eigen Philips Stadion geen kind aan de Zwitsers: 5-0. Het gehele middenveld van PSV was trefzeker; Joey Veerman zelfs tweemaal. Door de zege is de ploeg van Ruud van Nistelrooij na drie duels nog altijd ongeslagen in Groep A van de Europa League. Komende week wacht koploper Arsenal in het Emirates Staidum.

Van Nistelrooij moest vanwege de overvolle ziekenboeg flink puzzelen in zijn voorhoede. Uiteindelijk besloot de oefenmeester voor een trio bestaande uit Cody Gakpo, Xavi Simons en Guus Til, van wie laatstgenoemde als meest vooruitgeschoven man op het startformulier stond. Til was ten opzichte van het heenduel in Zürich de vervanger van Yorbe Vertessen; Érick Gutiérrez nam de plek in van de eveneens geblesseerde Ismael Saibari.

Net als afgelopen week speelde Armando Obispo een belangrijke rol bij de openingstreffer. Uit een hoekschop – de wijze waarop de Eindhovenaren zo vaak weten te scoren – kopte de centrumverdediger in, waarbij Yanick Brecher nog wist te keren. De rebound van Gutiérrez was de Zürich-goalie echter te machtig: 1-0. Het verging de ploeg van Van Nistelrooij in het Philips Stadion al even makkelijk als op Zwitserse bodem, en de marge werd dan ook al snel verdubbeld.

Joey Veerman werd geen strobreed in de weg gelegd toen hij met een kwartier op de klok aanlegde op de rand van het strafschopgebied. Zijn geplaatste schuiver in de verre hoek versloeg Brecher voor de tweede maal die avond. Ook collega Walter Benítez mocht aan de overkant even zijn klasse etaleren: de Argentijn redde fraai op een halve omhaal van Bohdan Vyunnyk. Hoewel er voetballend genoeg aan scheelde bij PSV, besliste het nog voor rust de wedstrijd. Philipp Mwene gaf vanaf rechts een 'gechipte' voorzet op Cody Gakpo, wiens kopbal aanvankelijk nog een prooi was voor Brecher. Ibrahim Sangaré zorgde echter voor de tweede 'reboundgoal' van de wedstrijd.

PSV zat zo op rozen dat Van Nistelrooij besloot Simons en Gakpo rust te gunnen. Richard Ledezma en Anwar El Ghazi kwamen in hun plaats. Het speelde de Eindhovenaren geen parten, daar Veerman met een bekeken schuiver tekende voor zijn tweede voordat ook hij naar de kant werd gehaald. Toen ook Sangaré het LED-bord in de lucht zag gaan, bloedde het duel ietwat dood. Til verzuimde nog het slotakkoord te verzorgen, voordat invaller El Ghazi daar (met hulp van Brecher) wél in slaagde. De schade bleef voor debuterend Zürich-coach Bo Henriksen bij vijf.