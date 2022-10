Zürich-fans weigeren toegang na rellen met Eindhovense politie: ‘Zelden gezien’

FC Zürich wordt donderdagavond in het Philips Stadion aangemoedigd door slechts een handvol supporters. De 1.700 meegereisde fans van de Zwitserse club weigerden na diverse incidenten in de Eindhovense binnenstad om het stadion van PSV te betreden. "Zelden zoiets gezien", reageert de verbaasde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op Twitter.

Aan het eind van de middag raakte de harde kern van FC Zürich op de Markt in Eindhoven slaags met de politie. Op beelden is te zien dat mannen die zwarte kleding dragen met daarop het Zürich-logo onder meer terrasstoelen en fietsen inzetten als wapen tegen de ME. Ook klinkt het geluid van afgestoken vuurwerk. De ME handelde voorzichtig, omdat slagwapens gesignaleerd waren bij de Zwitserse voetbalaanhang.

Het lijkt erop dat de fans van Zürich uit waren op een confrontatie met PSV-supporters. De ME voorkwam dat, waarna de woede vanuit het Zwitserse kamp zich richtte op de politie. De ME slaagde erin om de groep rond 18.30 uur naar het Philips Stadion te dirigeren. Daar weigerden de supporters tot verbazing van de politie om naar binnen te gaan. "Veel politie en gedoe, 1.700 kilometer reizen om de buitenkant van een stadion te bekijken", reageert Elfrink.

Frans van de Waardeburg van café Publiek op de Markt heeft de deuren gesloten, net als de rest van de horeca aan het plein in het centrum van de stad. "En we gaan vanavond ook niet meer open, hebben we gezamenlijk besloten", zegt Van de Waardeburg tegenover het Eindhovens Dagblad. Van personeel heeft hij gehoord dat de vlam in de pan sloeg toen een van de supporters werd meegenomen door de politie.