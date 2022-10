Vraag Milan van Dongen aan Van Nistelrooij leidt tot discussie: ‘Zó Nederlands’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 21:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:59

Het interview van Milan van Dongen met Ruud van Nistelrooij heeft donderdagavond tot een lichte discussie geleid bij ESPN. Voorafgaand aan de ontmoeting in de Europa League tussen PSV en FC Zürich weigerde de oefenmeester uitleg te geven bij zijn keuze op het middenveld, wat bij de verslaggever leidde tot vraagtekens. “Het is toch maar Zürich...?”, reageerde Van Dongen, die tijdens Studio Europa door Arnold Bruggink gecorrigeerd leek te worden.

Op papier zou PSV aantreden met een middenveld dat bestaat uit Ibrahim Sangaré, Joey Veerman en Erick Gutiérrez, maar over de exacte rolverdeling wilde Van Nistelrooij voorafgaand aan het duel weinig kwijt. “Ik vind de balans op het middenveld heel goed en daarom heb ik vandaag voor dit middenveld gekozen. De rol van Veerman? Ja, die is interessant! Je zult wel zien hoe de veldbezetting gaat zijn met die drie en we hebben natuurlijk ook nog jongens op de flanken die naar het middenveld kunnen komen. Ik hou het nog wel een beetje in het midden, Milan. Je gaat het wel zien.” Van Dongen: “Het is toch maar Zürich...?” Van Nistelrooij leek de vraag enigszins ongepast te vinden. “Nou, daar heb ik wel respect voor. Ik zie een overwinning niet als gegeven.”

“Een mysterieus interview: hij houdt de kaarten tegen de borst”, concludeerde presentator Jan Joost van Gangelen in de studio, terwijl ook Marciano Vink de woorden opvallend vond: “Hij had ook gewoon heel duidelijk kunnen zeggen hoe het staat.” Perez begreep evenmin waarom Van Nistelrooij niet precies wil uitleggen wat de plannen zijn voor het duel met Zürich. “Hij denkt dus dat Zürich vijf minuten voor tijd dit hoort en denkt: oh fuck, nu is ons plan naar de klote! Wij dachten dat Til aan de rechterkant zou spelen, maar nu staat hij ineens in de spits. Nu kunnen we eigenlijk niet meer spelen”, aldus Perez op sarcastische toon.

Bruggink kon zich niet helemaal vinden in de uitspraken van zijn collega’s van ESPN en pleitte voor meer respect richting de opponent. “Ik vind het wel een ‘valkuil’ als Milan zegt dat het ‘maar Zürich’ is. Dat is wel echt de grootste ‘valkuil’ voor alle Nederlanders. Het spijt me, maar dat vind ik zó ontzettend Nederlands en denigrerend. Arsenal won gewoon maar met 1-2 van Zürich, hè! Ik snap wel dat PSV met 1-5 won, maar ik vind gewoon dat je respectvol moet blijven naar je tegenstanders”, besloot de analyticus.