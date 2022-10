ESPN-analisten willen na Feyenoord - FC Midtjylland nieuwe spelregel

Donderdag, 13 oktober 2022 om 21:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:22

Feyenoord - FC Midtjylland (2-2) werd donderdagavond in de ogen van de analisten bij ESPN 'een vervelende wedstrijd'. Het duel lag in De Kuip bijna even vaak stil als dat de bal rolde: slechts 49 minuten aan zuivere speeltijd. Het roept in de tv-studio een oude discussie op: "Marco van Basten pleit natuurlijk heel veel voor de invoering van zuivere speeltijd. In dat kamp zit ik ook", aldus Kenneth Perez.

Midtjylland kwam naar Rotterdam voor een punt en had veel overtredingen nodig om dat te bewerkstelligen. "Het werd in de tweede helft echt een vervelende wedstrijd", zegt Arnold Bruggink. "Het was veel gezeur, gewoon. De scheidsrechter floot veel, en dan haal je wel echt het ritme uit de wedstrijd. De scheids was op een gegeven moment ook wel een beetje vervelend." Opmerkelijk was ook dat de Sloveense arbiter Rade Obrenovic na een tweede helft vol oponthoud slechts drie minuten blessuretijd toekende.

"Er wordt vaak gezegd dat de scheidsrechter het tempo erin moet houden, maar als Bas Nijhuis dat doet, dan wordt daar weer schande van gesproken", vult Perez aan. "Of dat te vergelijken is? Dat vind ik wel. Het tempo erin houden doe je door niet al te veel te fluiten, en je houdt het tempo er zeker in als je helemaal nooit fluit", knipoogt Perez.

De Deen hoopt dus op zuivere speeltijd. "Ze hebben uitgerekend dat twee keer dertig minuten zuivere speeltijd ongeveer gelijkstaat aan de huidige negentig minuten. Ik snap dat de zendgemachtigden er niet op zitten te wachten, omdat een wedstrijd dan ook 100 of 120 minuten kan duren. Maar nu met de VAR erbij zie je regelmatig acht tot tien minuten blessuretijd, dan kom je ook ongeveer op die honderd minuten. Ik zou het een uitkomst vinden." Bruggink is voorstander, maar ziet het somber in: "Voordat die beslissingen genomen worden..." Perez: "Dan zitten wij hier niet meer."

Wim Kieft zag eveneens dat de wedstrijd tussen Feyenoord en Midtjylland vaak stillag, maar neemt het op voor Obrenovic. "Ik vond dat hij wel vaak gelijk had hoor, de scheidsrechter", aldus de oud-spits bij Veronica. "Beide teams wilden veel druk zetten. Het was ook geen makkelijke wedstrijd voor hem om te fluiten, maar in de tweede helft sloeg hij door."