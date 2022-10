AS Roma moet vrezen voor uitschakeling; Danjuma heeft vizier niet op scherp

Donderdag, 13 oktober 2022 om 20:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:53

In Groep C van de Europa League hebben Real Betis en AS Roma elkaar in evenwicht gehouden. Door het resultaat in Sevilla zijn de Spanjaarden geplaatst voor de volgende ronde, terwijl Roma serieus moet vrezen voor Ludogorets, dat met evenveel punten en een wedstrijd minder een geduchte concurrent is. In de Conference League wist Villarreal zich in de slotfase te verzekeren van een 0-1 overwinning op Austria Wien. Plaatsing voor de volgende ronde voor de ploeg van Arnaut Danjuma, die basisspeler was, is daarmee een feit.

Real Betis - AS Roma 1-1

Betis nam na een ruim half uur spelen de leiding in Estadio Benito Villamarín. Sergio Canales ontving de bal op de rand van het zestienmetergebied en zag zijn poging via een Romeins been in het doel vliegen: 1-0. Canales kreeg nog voor rust twee goede mogelijkheden. Zijn eerste poging ging maar net naast, terwijl zijn tweede schot geblokt kon worden. Nog voor rust dacht Roma op gelijke hoogte te komen, maar doelpuntenmaker Andrea Belotti bleek in buitenspelpositie te staan. Na rust scoorde de spits opnieuw en dit keer bleef zijn doelpunt wel staan. Belotti ontving de bal van Mady Camara, waarna het voor de goaltjesdief een koud kunstje was om de 1-1 in de rechteronderhoek te plaatsen. In het restant waren beide ploegen af en toe dreigend, maar gescoord zou er niet meer worden.

Austria Wien - Villarreal 0-1

Basisspeler Danjuma kreeg even voor het half uur de kans om de score te openen. De Nederlander, die recent is teruggekeerd van een blessure, speelde zichzelf vrij op de rand van het zestienmetergebied, maar schoot vervolgens hoog over. Tien minuten voor rust kreeg de voormalig NEC'er wederom een schietkans. Na een mooie pass ging ook dat schot echter hoog over. Tien minuten na rust werd Danjuma vervangen door Nicolas Jackson en dat bleek een gouden zet van trainer Unai Emery. Op aangeven van José Luis Morales wist Jackson in het zestienmetergebied de bal achter doelman Christian Fruchtl te werken: 0-1. De Spanjaarden hielden in het vervolg stand.