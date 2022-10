Arsenal plaveit de weg voor PSV naar overwintering in Europa League

Donderdag, 13 oktober 2022 om 20:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:49

Arsenal heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in Groep A van de Europa League. Op bezoek bij FK Bodø/Glimt was de ploeg van manager Mikel Arteta zonder groots te spelen met 0-1 te sterk. Halverwege de eerste helft zorgde Bukayo Saka voor de enige treffer van de wedstrijd. Dankzij de overwinning gaan the Gunners met negen punten uit drie duels voorlopig aan kop in de groep. Later op de avond kan PSV, dat vier punten verzamelde in twee duels, thuis tegen FC Zürich (nul uit drie) jagen op de tweede plek ten koste van Bodø/Glimt (vier uit vier).

Arteta koos ervoor om fors te wisselen en wijzigde zijn basiself op liefst zeven plekken ten opzichte van het gewonnen Premier League-duel met Liverpool (3-2). Ben White, William Saliba, Martin Ødegaard en Saka waren de enige namen die ook tegen de Noren in de startopstelling verschenen. Gabriel Jesus zat, zoals aangekondigd, helemaal niet bij de wedstrijdselectie en kreeg rust. Bodø/Glimt begon met vertrouwen aan het de Europese ontmoeting, daar men in de veertien voorgaande thuiswedstrijden een overwinning wist te boeken.

In de openingsfase, waarin het spel op en neer golfde, kreeg de thuisploeg direct een tegenvaller te verwerken: in de twaalfde speelminuut moest basiskracht Ulrik Saltnes het veld reeds geblesseerd verlaten. Nadien nam Arsenal vrij snel nam het heft in handen en de druk op het vijandige doel werd zeker halverwege het eerste bedrijf nadrukkelijk opgevoerd. Hoewel Bodø/Glimt enige tijd stand wist te houden, bezweek de defensie in de 24ste minuut onder de druk van de Londenaren. Met fraai combinatievoetbal baande Saka zich een weg door de defensie via de rechterflank. De inzet die volgde werd in eerste instantie gepareerd door doelman Matt Turner, maar in de rebound zorgde Saka met zijn borst alsnog voor de openingstreffer: 0-1.

In het tweede bedrijf nam Arsenal de voet duidelijk van het gaspedaal en kregen de Noren net voor het verstrijken van het uur diverse mogelijkheden om de gelijkmaker aan te tekenen. Het ontbrak onder meer Ola Solbakken en Runar Espejord echter aan fortuin in de afronding. De bezoekers, die na rust geen enkel schot op doel meer produceerden, slaagden erin de voorsprong tot het laatste fluitsignaal te waarborgen. Komende donderdag halen Arsenal en PSV het onderlinge duel uit de tweede speelronde in dat werd afgelast na het overlijden van Queen Elizabeth II.