Slordig AZ verzuimt zich op Cyprus te verzekeren van knock-outfase

Donderdag, 13 oktober 2022 om 20:38 • Tom Rofekamp

AZ heeft donderdag verzuimd zich te verzekeren van de knock-outfase van de Conference League. Bij een overwinning tegen Apollon Limassol op Cyprus zou de ploeg van Pascal Jansen sowieso als koploper eindigen in Groep E, maar het werd 1-0 in het GSP-stadion. In theorie zou nummer twee Dnipro-1 – dat nu op vier punten staat – nu zelfs nog boven AZ kunnen eindigen. De Oekraïners komen later op de avond in actie tegen FC Vaduz.

De meest spraakmakende keuze van Jansen voorafgaand aan het duel was die om Jens Odgaard te slachtofferen ten faveure van Riechedly Bazoer. Dani de Wit schoof daarom door naar de spitspositie. Vanuit zijn nieuwe rol was De Wit al vroeg dicht bij de openingstreffer. Milos Kerkez lag de bal vanaf links panklaar op het hoofd van de gelegenheidsspits, die zijn poging echter van de lat zag kaatsen. De Wit had even later al even weinig geluk. Jesper Karlsson – die ook weer eens in de basis mocht beginnen – stuurde een vlijmscherpe voorzet richting het vijfmetergebied, maar doelman Aleksandar Jovanovic was net iets eerder bij de bal dan De Wit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Wit was met zijn voor hem zo karakteristieke werklust ook dé man die voor het gevaar zorgde bij AZ. Na een halfuur spelen ging de Cypriotische defensie in de fout bij zijn drukzetten, waarna hij veroverde en de bal bij Bazoer probeerde te bezorgen. Hoewel de bal bal er in de kluts nog bijna bijna invloog, hield Jovanovic zijn doel schoon. Het was echter óók De Wit die even later debet was aan de 1-0 van Apollon. De Wit verloor directe tegenstander Valentin Roberge bij een hoekschop uit het oog, en de verdediger kon hard achter Hobie Verhulst koppen,

Het was een flinke domper voor de ploeg van Jansen, die bij een overwinning niet meer in te halen zou zijn als koploper van Groep E. Bij rust besloot de oefenmeester in te grijpen, door Jens Odgaard en Mayckel Laydo te brengen voor Pantelis Hadziakos en Jordy Clasie. Twee wijzigingen gaven het slordige AZ echter niet het benodigde zetje, waardoor Jansen zich genoodzaakt voelde al zijn wisselmogelijkheden al na een uur op te maken. Ook de nieuwe garde kon AZ niet meer aan een punt helpen. (Wie anders dan) De Wit had de gelijkmaker in de slotfase nog wel op zijn schoen, maar zag zijn inzet in de handen van Jovanovic belanden.