Feyenoord kan na doelpuntrijke avond in De Kuip niet tevreden zijn

Donderdag, 13 oktober 2022 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:42

Feyenoord is er donderdag opnieuw niet in geslaagd om te winnen van FC Midtjylland. De Rotterdammers oogden in De Kuip sterker dan de Denen en scoorde ook via Quinten Timber en Dávid Hancko. Het bleek niet genoeg, want Midtjylland maakte eveneens twee doelpunten, waardoor het duel net als vorige week in Denemarken in 2-2 eindigde. Het blijft razend spannend in Groep F, waar Feyenoord en Midtjylland aan kop gaan met vijf punten. Lazio en Sturm Graz staan op vier punten en spelen later op de avond tegen elkaar.

Marcos López en Alireza Jahanbakhsh keren terug in het basiselftal van Feyenoord, terwijl Jacob Rasmussen en Javairô Dilrosun naar de bank verwezen werden. Santiago Giménez, die tegen FC Twente (3-0 winst) geen onuitwisbare indruk achterliet, behield het vertrouwen in de spits. De Mexicaan tikte vroeg in wedstrijd rakelings naast na goed voorbereidend werk van Sebastian Szymanski, die op de linkerflank stond geposteerd.

De eerste waarschuwing van FC Midtjylland volgde na tien minuten, toen Gustav Isaksen in een razendsnelle counter vrij voor Justin Bijlow werd gezet. De snel uitgekomen goalie redde, maar had korte tijd later geen antwoord op een weergaloos schot van Emiliano Martínez, die van 25 meter verwoestend uithaalde: 0-1. Feyenoord zocht direct de aanval en had pech dat Trauner uit een hoekschop eerst met links de paal raakte en de rebound recht op doelman Jonas Lössl kopte.

De aanhoudende druk van Feyenoord leverde na een half uur spelen alsnog een treffer op. Szymanski ontving de bal links van het doel van Giménez en behield het overzicht: een breedteballetje leverde Timber een simpele intikker op: 1-1. In het restant van de eerste helft lieten ook de Denen zich weer zien: Isaksen probeerde het met een diagonaal schot, dat door Bijlow met het nodige geluk en de hulp van de lat gekeerd werd.

Drie minuten na rust nam Feyenoord de leiding. Lutsharel Geertruida verlengde een hoekschop met een subtiele hakbal, waarna Dávid Hancko bij de tweede paal kon binnenlopen: 2-1. Feyenoord leek de wedstrijd in handen te hebben, maar Midtjylland knokte zich tien minuten later verrassend terug in het duel. Marcus Pedersen verloor het kopduel van Erik Sviatchenko, die uit een vrije trap van Evander scoorde: 2-2.

Feyenoord startte een slotoffensief en kwam dicht bij een treffer via de ingevallen Patrik Wålemark, die uit een lastige hoek op de paal schoot. Snel daarna slaagde de Zweed er niet om een breedtebal bij de vrije Danilo te brengen. Orkun Kökçü probeerde het twee keer met een dreigend schot van afstand, maar zonder succes.