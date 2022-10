Fenerbahçe én Basaksehir plaatsen zich voor volgende ronde; Türüc scoort

Donderdag, 13 oktober 2022 om 20:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:45

Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League. Op Cyprus werd AEK Larnaca met 1-2 aan de kant gezet. In de Conference League wist Istanbul Basaksehir zich voor de volgende ronde van de Conference League te plaatsen. Mede door een doelpunt van Deniz Türüc werd RFS met 3-0 verslagen.

AEK Larnaca - Fenerbahce 1-2

Fenerbahçe kwam in de beginfase al direct met de schrik vrij, toen het doelpunt van Ivan Trickovski werd afgekeurd wegens buitenspel. De Cyprioten zagen vervolgens hoe de Gele Kanaries op voorsprong kwamen. Op aangeven van Ezgjan Alioski rondde João Pedro koelbloedig af door het leer onder doelman Kenan Piric te werken: 0-1. Gustavo Henrique dacht er niet veel later 0-2 van te maken, maar de Braziliaan zag zijn kopbal uit een hoekschop naast het doel gaan. Fenerbahce, met Ferdi Kadioglu in de basis, had voor rust verder weinig te duchten van AEK.

Na rust kregen de Turken het moeilijker. In de 49e minuut ging Trickovski naar de grond in het zestienmetergebied, maar wilde scheidsrechter Pawel Raczkowski niet aan een strafschop denken en gaf hij Trickovski zelfs geel wegens protesten. Na het bestuderen van de videobeelden besloot de Poolse arbiter toch nog om een strafschop toe te wijzen. Trickovski faalde niet: 1-1. Na een kleine tachtig minuten spelen kreeg Fenerbahçe een strafschop toegewezen, nadat Giorgos Naoum hands maakte. Michy Batshuayi ging achter de bal staan en maakte de 1-2. In de slotfase kreeg Ángel García van de thuisploeg nog zijn tweede gele kaart.

Istanbul Basaksehir - RFS 3-0

RFS wist in de vorige speelronde nog een knap punt te behalen tegen de Basaksehir, maar zagen de hoop op een nieuwe stunt al snel in duigen vallen. Het was Türüc die in de elfde minuut de score opende. Op aangeven van Stefano Okaka sneed de rechtsbuiten vanaf de rechterkant goed naar binnen en bleek zijn schot in de verre hoek onhoudbaar te zijn: 1-0. Vlak voor rust maakte de club uit Istanbul er 2-0 van en dit keer was het Okaka zelf die wist te scoren. Een fraaie voorzet van Berkay Özcan belandde op het hoofd van de Italiaan, die de bal goed in de linkerhoek kopte: 2-0. Okaka maakte er twintig minuten voor tijd uit een rebound ook nog eens 3-0 van.