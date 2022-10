Bizar eigen doelpunt helpt Trabzonspor op weg; perfecte avond voor Turkije

Donderdag, 13 oktober 2022 om 23:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:23

Alle Turkse clubs hebben vanavond in Europa een overwinning weten te boeken. Fenerbahçe plaatste zich voor de volgende ronde van de Europa League door een 1-2 overwinning op AEK Larnaca, terwijl Trabzonspor in diezelfde competitie gehakt maakte van AS Monaco (4-0). In de Conference League wist Istanbul Basaksehir zich voor de volgende ronde te kwalificeren. Mede door een doelpunt van Deniz Türüç werd RFS met 3-0 verslagen. Om het Turkse feest compleet te maken wist óók Sivasspor te winnen. FC Ballkani werd na rust aan de kant gezet: 1-2.

AEK Larnaca - Fenerbahçe 1-2

Fenerbahçe kwam in de beginfase al direct met de schrik vrij, toen het doelpunt van Ivan Trickovski werd afgekeurd wegens buitenspel. De Cyprioten zagen vervolgens hoe de Gele Kanaries op voorsprong kwamen. Op aangeven van Ezgjan Alioski rondde João Pedro koelbloedig af door het leer onder doelman Kenan Piric te werken: 0-1. Gustavo Henrique dacht er niet veel later 0-2 van te maken, maar de Braziliaan zag zijn kopbal uit een hoekschop naast het doel gaan. Fenerbahçe, met Ferdi Kadioglu in de basis, had voor rust verder weinig te duchten van AEK.

Na rust was dat wel anders. Vier minuten na rust ging Trickovski naar de grond in het zestienmetergebied, maar scheidsrechter Pawel Raczkowski wilde niet aan een strafschop denken en gaf Trickovski zelfs geel wegens protesten. Na het bestuderen van de videobeelden besloot de Poolse arbiter toch nog om naar de stip te wijzen. Trickovski faalde niet: 1-1.

Trabzonspor - AS Monaco 4-0

In Groep H van de Europa League heeft Trabzonspor uitstekende zaken gedaan. Met Stefano Denswil in de basis en Naci Ünüvar op de bank zag de thuisploeg hoe Monaco de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg via Youssouf Fofana. Zijn schot richting de bovenhoek kon echter worden gekeerd door Ugurcan Çakir. Vlak voor rust kwamen de Turken op voorsprong en de toeschouwers wisten niet wat ze meemaakten. Alexander Nübel kon de bal in alle rust wegwerken, maar schoot de bal op teamgenoot Malang Sarr. Tot grote vreugde van het thuispubliek rolde de bal het doel in: 1-0.

Het bizarre openingsdoelpunt leek de ploeg vleugels te hebben gegeven, want drie minuten na rust verdubbelde Vitor Hugo de score. De Braziliaan stond op de goede plek om een hoekschop van Anastasios Bakasetas binnen te knikken: 2-0. Daarmee hield het niet op voor de regerend Turks landskampioen. Enis Bardhi mocht aanleggen voor een vrije trap en plaatste de bal onder de muur door in het net: 3-0. Op aangeven van wederom Bakasetas wist invaller Trézéguet ook nog voor de 4-0 te zorgen. Het schot van de Egyptenaar in de verre hoek bleek onhoudbaar voor Nübel. Door de ruime overwinning komt Trabzonspor net als de Monegasken op zes punten, maar is het onderling resultaat na de 3-1 nederlaag nu in het voordeel van Trabzonspor.

Istanbul Basaksehir - RFS 3-0

RFS wist in de vorige speelronde nog een knap punt te behalen tegen de Turken, maar zag de hoop op een nieuwe stunt al snel in duigen vallen. Het was Türüç die in de elfde minuut de score opende. Op aangeven van Stefano Okaka sneed Türüç vanaf de rechterkant goed naar binnen en bleek zijn schot in de rechteronderhoek onhoudbaar te zijn: 1-0. Vlak voor rust maakte de club uit Istanbul er 2-0 van en dit keer was het Okaka zelf die wist te scoren. Een fraaie voorzet van Berkay Özcan belandde op het hoofd van de Italiaan, die de bal goed in de linkerhoek kopte: 2-0. Okaka maakte er twintig minuten voor tijd ook nog eens 3-0 van.