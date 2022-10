Hoedt wordt publiekelijk gesteund: ‘De media hebben er een zaak van gemaakt’

Wesley Hoedt heeft na zijn mindere optreden van afgelopen zondag in de Jupiler Pro League bemoedigende woorden ontvangen van Felice Mazzu. De trainer van RSC Anderlecht zag zijn centrale verdediger op ongelukkige wijze een strafschop veroorzaken, waardoor KV Mechelen op een 1-0 voorsprong kwam. Hoedt kreeg na afloop de nodige kritiek te verduren, maar Mazzu springt in de bres voor de Nederlander: "Jullie van de media hebben er een zaak van gemaakt."

Na een klein kwartier spelen gaf Hoedt een duw met twee handen in de rug van Jordi Vanlerberghe. Scheidsrechter Bram Van Driessche wuifde het voorval in eerste instantie weg, maar besloot na het bekijken van de videobeelden om toch een strafschop toe te kennen. De voormalig verdediger van AZ werd in de rust vervolgens gewisseld voor Mario Stroeykens. Belgische kranten stelden na het duel dat het krediet van de Nederlander bij zijn trainer op is, maar Mazzu wil daar niets van weten. “Ik wil iets zeggen over de zaak Hoedt”, begon de Belgische oefenmeester op de persconferentie in aanloop naar het Conference League-duel met West Ham United. “Ik zeg zaak, want jullie van de media hebben er een zaak van gemaakt."

Mazzu vindt dat de media in 'overdrive zijn gegaan en Hoedt heel hard hebben aangepakt'. "Er werd op hem gefocust na zijn wissel terwijl alles wat er in Mechelen is gebeurd een collectief gegeven is. Wes - met de tekortkomingen die hij soms heeft - verdient dat niet. Ik weet dat hij nu in het oog van de storm staat en ik wil hem verdedigen. Hij is een echte prof. Iemand die ’s ochtends als eerste arriveert en ’s avonds als laatste weggaat. Ja, door zijn lichaamstaal en zijn houding lijkt hij soms arrogant, maar ik ken hem van binnen de club en jullie alleen van buiten de club. Wesley Hoedt heeft op geen enkele manier limieten overschreden", aldus Mazzu.

Anderlecht won het duel in het AFAS Stadion na de wissel van Hoedt met 1-3, door twee doelpunten van uitgerekend Stroeykens en één van Fábio Silva. Het is dan ook nog maar zeer de vraag of Hoedt donderdagavond kan rekenen op een basisplaats, terwijl zondag ook nog eens de kraker tegen Club Brugge op het programma staat. “Ik probeer mij niets aan te trekken van al die debatten", stelt Mazzu. "Ik bekijk wat het beste is voor het team en de spelers zijn ook bij die discussies betrokken. Met het oog op Club Brugge zullen we misschien een beetje roteren, maar we willen ook Europees doorstoten.” Paars-Wit staat na drie speelrondes met vier punten tweede in Groep B van de Conference League.