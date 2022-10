Perez snapt weinig van Schreuder: ‘Zelfs als je het vindt: zeg het niet!’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 18:49

Alfred Schreuder heeft zich met zijn uitspraken na afloop van de 4-2 nederlaag tegen Napoli niet populair gemaakt bij de aanhang van Ajax, zo denken de analisten van ESPN. Kenneth Perez vindt het onverstandig dat de trainer sprak over 'een heel goede wedstrijd' van Ajax. "Het is voor Ajax-supporters niet leuk om te horen dat je een lekkere wedstrijd hebt gespeeld, als je net met 10-3 weggepoetst bent over twee wedstrijden...", aldus Perez.

Schreuder zag woensdag na afloop net als een aantal spelers van Ajax veel meer perspectief dan na de 1-6 afstraffing een week eerder in Amsterdam. Toch vindt Perez dat Schreuder zich in de interviews anders had moeten opstellen. "Zelfs als je dat al vindt... Dan nog: zeg het niet. De lat ligt hoger dan tevreden zijn met een 4-2 nederlaag."

Perez ziet überhaupt niet heel veel aanknopingspunten. "Deze wedstrijd werd 4-2, waarbij je duidelijk zag dat Napoli dacht: even lekker tikken. Alleen als het moest zetten ze even aan. Ook Daley Blind zei het trouwens, dat Ajax beter heeft gespeeld dan vorige week. Nou, mag het?" Arnold Bruggink zag iets vergelijkbaars: "Napoli speelde ook een paar procent minder. Ze dachten op een gegeven moment: het is wel goed."

"Maar wát een chagrijn hangt er nu in Amsterdam!", constateert Perez. "Alles is helemaal ruk, alles en iedereen moet eruit: Klaas-Jan Huntelaar, Gerry Hamstra, Schreuder, iedereen..." Perez weet waar dat vandaan komt. "Ik snap wel dat ze na deze resultaten aan alles gaan twijfelen: de combinatie van de slechte optredens tegen Go Ahead Eagles (0-0) en FC Volendam (2-4 winst) en dan ook nog eens de 1-6 tegen Napoli. Een geflatteerde uitslag, want het had ook 1-10 kunnen zijn."