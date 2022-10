‘Ajax wil eerste doelman uit LaLiga en besprak al deal van 20 miljoen euro’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 18:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:42

Ajax is geïnteresseerd in de diensten van Giorgi Mamardashvili, zo meldt het Spaanse Relevo donderdag. De doelman van Valencia zou volgens het medium afgelopen transferzomer al nauwlettend in de gaten gehouden zijn door de Amsterdammers, die in de laatste week van augustus zelfs spraken met de 22-jarige sluitpost.

De Georgiër verlengde onlangs zijn contract bij Valencia, dat de keeper vastlegde tot medio 2027. Hoewel er een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro is opgenomen in de verbintenis, hoopt Ajax de doelman en los Che toch te overtuigen van een transfer en een marktconforme som. Relevo verzekert dat Ajax afgelopen transferwindow al bereid was om circa twintig miljoen euro neer te tellen voor Mamardashvili, maar om onbekende redenen bereikten de betrokken partijen destijds geen akkoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de slotdagen van augustus ging Ajax nog nadrukkelijk op zoek naar versterkingen onder de lat. Hoewel er gesproken werd met de vertegenwoordigers van Mamardashvili, besloten Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar uiteindelijk te kiezen voor Odysseas Vlachodimos. De Amsterdammers hadden naar verluidt al een persoonlijk akkoord bereikt met de 28-jarige doelman van Benfica over een contract tot medio 2026, maar de Raad van Commissarissen zou niet hebben ingestemd met de transfer. Verder stonden, volgens De Telegraaf, ook Mark Flekken (SC Freiburg) en Ersin Destanoglu (Besiktas) op de scoutinglijst van Ajax.

In Amsterdam zou Mamardashvili de concurrentiestrijd aangaan met Remko Pasveer, Jay Gorter en Maarten Stekelenburg. De Georgisch international is in het huidige seizoen de eerste doelman bij Valencia, waar hij in acht LaLiga-duels zeven doelpunten incasseerde. Normaal gesproken krijgt Mamardashvili in de sinaasappelstad concurrentie van Jaume Doménech, maar die is vanwege een kruisbandblessure zeker tot aan het einde van huidig kalenderjaar uitgeschakeld.