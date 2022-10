Ten Hag geeft Malacia kans op eerherstel; Antony start naast Ronaldo

Donderdag, 13 oktober 2022 om 19:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:51

Erik ten Hag heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor de return tegen Omonia Nicosia. De manager van Manchester United voert diverse wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen Premier League-duel met Everton (1-2) van afgelopen weekend. Dat betekent dat onder meer Tyrell Malacia de kans krijgt om zijn flater van het heenduel op Cyprus goed te maken. De Nederlander stond toen met een individuele fout aan de basis van de openingstreffer van Omonia. Cristiano Ronaldo staat in de spits.

Hoewel Manchester United met zes punten uit drie duels nog allerminst zeker is van overwintering in de Europa League, besluit Ten Hag toch om enkele wijzigingen door te voeren. Lisandro Martínez behoudt, net als Antony en Casemiro, zijn plek, terwijl Christian Eriksen en Luke Shaw op de bank belanden. De Argentijn speelt zoals gebruikelijk als linkercentrumverdediger in een defensie die verder bestaat uit Diogo Dalot, Victor Lindelöf en dus Malacia. David De Gea verdedigt het doel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook is er in de basiself een plek ingeruimd voor Ronaldo. De Portugees, die zondag zijn 700ste doelpunt in clubverband maakte, stond vooralsnog in elk Europa League-duel aan de aftrap. De spoeling is voor Ten Hag sowieso dun in de spitspositie, daar Anthony Martial tegen Everton al na een half uur geblesseerd moest afhaken. Ook Marcus Rashford kan als diepste aanvaller spelen, maar de Engelsman begint tegen Omonia vanaf de linkervleugel.

Manchester United wist de eerste ontmoeting met Omonia ternauwernood naar zich toe te trekken. Nadat de Cyprioten na knullig balverlies van Malacia voor de openingstreffer hadden gezorgd draaiden invallers Rashford en Martial het om naar een 1-3 voorsprong voor the Red Devils. Eerstgenoemde scoorde tweemaal; Martial verscheen één keer op het scorebord. De 2-3 van Nikolas Panayiotou kwam te laat voor Omonia. De return op Old Trafford wordt om 21.00 uur Nederlandse tijd afgetrapt en is te zien op ESPN 1.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Martínez, Malacia; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Ronaldo