Eigenaren Fortuna overtuigd: Sneijder is ideale man voor ‘heel mooi project’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 17:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:20

Atilla Aytekin en Umut Akpinar zijn het erover eens: Wesley Sneijder is de juiste man voor hun grootschalige voetbalproject. De eigenaars van Fortuna Sittard willen een internationaal consortium vormen van clubs, waar de Limburgers onderdeel van uitmaken. Sneijder zou 'één van de drijvende krachten' achter het consortium moeten worden.' "Het is geen luchtfietserij", zegt Aytekin in gesprek met Voetbal International.

Het gerucht over een mogelijke functie van Sneijder bij Fortuna gonst al enkele tijd rond. De recordinternational van Oranje gaf half september bij Veronica Offside toe gesprekken te hebben gevoerd met de club, maar wilde niet te veel over de inhoud kwijt. Nu wordt in ieder geval duidelijk dat Aytekin en Akpinar beogen een internationaal netwerk van clubs op te zetten, waarbij Sneijder een belangrijke rol achter de schermen moet krijgen.

Inmiddels zijn de gesprekken tussen de oud-middenvelder en Fortuna in een volgend stadium beland. "Wesley is nog enthousiaster over onze plannen", zegt Aytekin. "Het is een heel mooi project waar we heel serieus mee bezig zijn, geen luchtfietserij, dat zien mensen. Wesley ook. Op onze beurt zijn wij heel enthousiast over hem. Je hebt altijd een bepaald beeld vanuit de media. Maar als je rustig met iemand zit, zie je inzichten en capaciteiten veel reëler en rationeler naar voren komen."

Aytekin zegt niet te weten wat voor rol Sneijder precies gaat bekleden. Wel kan de Turkse softwareondernemer bevestigen dat deze niet specifiek betrekking heeft op Fortuna. "Het gaat echt over het consortium dat we nu concreet aan het oprichten zijn. In februari of maart volgend jaar willen we dat presenteren. De bedoeling is dat bij de start van het nieuwe seizoen ook in andere competities onze eerste teams actief zijn. De gesprekken met clubs zijn in volle gang."

De nieuwe eigenaars van Fortuna namen eind september het stokje over van Isitan Gün. De Turkse zakenman verkocht een groot deel van zijn aandelen, waardoor Aytekin, Akpinar en hun holdingsmaatschappij Principion een meerderheidsbelang van 65 procent in handen kregen. Aytekin en Akpinar maakten daarop direct hun grootse plannen met de club kenbaar: zo snel mogelijk subtopper worden. In ieder geval lijken de eerste stappen in die queeste gezet. Fortuna wist de laatste drie competitieduels in winst om te zetten.