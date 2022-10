Boëtius keert drie weken na horrornieuws stralend terug op trainingsveld

Donderdag, 13 oktober 2022 om 16:29 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:32

Jean-Paul Boëtius is terug op het trainingsveld. De 28-jarige aanvallende middenvelder annex vleugelspits van Hertha BSC werkte donderdag een individueel programma af onder leiding van fysiektrainer Hendrik Vieth. Dat is precies drie weken nadat Hertha aankondigde dat er een tumor in Boëtius' teelbal werd gevonden. Een rentree van de ex-Feyenoorder lijkt zo spoediger dan verwacht te gaan komen.

Op 22 september meldde Hertha dat er tijdens een urologisch onderzoek een tumor in de teelbal van Boëtius was gevonden. De enkelvoudig Oranje-international ging die dag erop nog onder het mes. Er werd al snel duidelijk dat Boëtius geen chemotherapie zou hoeven ondergaan, waardoor een relatief snelle rentree ineens een stuk aannemelijker leek. Donderdag zette hij een mooie stap in zijn herstel.

Dieses Lachen haben wir vermisst aufm Schenckendorffplatz! ?? Welcome back, Djanga! ????#HaHoHe pic.twitter.com/XgHc9wITqq — Hertha BSC (@HerthaBSC) October 13, 2022

"We hebben die glimlach gemist. Welkom terug, Djanga!", schrijft Hertha op Twitter, bij een foto en video van een breeduit grijnzende Boëtius. De geboren Rotterdammers speelt pas sinds deze zomer in Berlijn, na zijn transfervrije vertrek bij FSV Mainz 05. Even leek er nog sprake van een derde periode bij Feyenoord, daar Boëtius in de voorbereiding meetrainde en ook enkele oefenwedstrijden meespeelde met de selectie van Arne Slot. Boëtius koos uiteindelijk voor een dienstverband in de Duitse hoofdstad, waar de teller vooralsnog op zes duels staat.

Het nieuws over Boëtius volgt in een week waarin ook Sébastien Haller een positieve update gaf over zijn herstel. De spits van Borussia Dortmund kreeg afgelopen zomer net als Boëtius de diagnose teelbalkanker. Haller liet dinsdag in een interview met de UEFA weten dat ook hij verwacht in de nabije toekomst weer zijn rentree op het trainingsveld te maken. De Ivoriaan speelde nog geen enkel officieel duel voor die Borussen, sinds zijn miljoenenoverstap van Ajax deze zomer.