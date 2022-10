Engelse legende matigt lofzang over Haaland: ‘Kane zou er net zo veel maken’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 15:14 • Wessel Antes

Alan Shearer vindt dat Erling Braut Haaland te veel bejubeld wordt voor zijn prestaties bij Manchester City. Dat zegt de topscorer aller tijden van de Premier League in een uitgebreid interview met The Athletic. Shearer denkt dat Harry Kane als spits van City net zo veel doelpunten zou maken als de 22-jarige Noor.

Kane was vorig jaar nog dicht bij een transfer naar Manchester. The Citizens weigerden echter om meer dan 100 miljoen euro te betalen voor de 29-jarige Engelsman. In plaats daarvan wachtte City op Haaland, om vervolgens een clausule van zestig miljoen euro te lichten bij Borussia Dortmund. Haaland staat na zijn eerste dertien wedstrijden voor City op twintig doelpunten en drie assists. Wereldwijd ontvangt de linkspoot lofzang voor zijn indrukwekkende start in het Etihad Stadium.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch weigert Shearer daar volledig in mee te gaan. “Erling Haaland is bezig aan een geweldige start van zijn carrière bij Manchester City en is een groot talent, maar elke topspits zou op dit moment doelpunten scoren in dit elftal van Josep Guardiola. Ik denk daarom ook dat Harry Kane net zo veel doelpunten zou maken als spits van City. Als Guardiola vorig jaar zijn zin had gekregen had het er voor Kane nu heel anders uitgezien.”

De voormalig spits van onder meer Newcastle United en the Three Lions geniet enorm van het spel van City. “Dit City is een droomwereld voor elke topspits. Elke pure doelpuntenmaker zou in dit team minimaal veertig doelpunten moeten scoren. Als Erling fit blijft gaat hij dat makkelijk halen, en misschien maakt hij er wel meer. Maar Harry’s statistieken laten zien dat hij dat ook zou kunnen.”