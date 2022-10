‘Bij PSV iets gedaan waardoor onze relatie niet meer te lijmen was’

In Vloggertje gaat presentator Mounir Boualin op bezoek bij bekende gezichten uit de voetballerij. Ditmaal is hij te gast bij Danny Koevermans, die een gevreesde spits was bij onder meer AZ en PSV en zelfs Oranje wist te halen. In het interview vertelt de viervoudig international over onder meer zijn ervaringen met Louis van Gaal en de onherstelbare breuk met Fred Rutten.

Dat Koevermans het uiteindelijk zo ver zou schoppen, had ook hij niet aan zien komen. “Ik had nooit echt de droom om profvoetballer te worden. Het is een soort van ontstaan. Het is me toegekomen. Ik wilde het liefst bij mijn amateurclub blijven en op stap gaan. Toen werkte ik nog bij de PTT en ben ik na drie maanden gestopt. Toen kwam Sparta voor de tweede keer en dacht ik: laat ik het maar proberen. Bij Sparta begon ik als amateur in het tweede en binnen vijf weken had ik een vierjarig contract. Daarna is het eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. Ik had nooit verwacht dat ik het zou schoppen tot waar ik het allemaal geschopt heb.”

AZ en Louis van Gaal

Na vijf jaar op Het Kasteel verkast de Koef naar AZ. In zijn periode daar schopt hij het zelfs tot international, wat hij maar moeilijk kan bevatten. “Het was een soort ongeloof. Ik had net al verteld dat alles me een soort van overkwam. De transfer van Sparta naar AZ overkwam me. Louis van Gaal werd daar trainer en in mijn tweede jaar bij AZ werd ik topscorer. Toen kwam Oranje er opeens bij… Hoe kan dat nou? Ik werd geselecteerd en moest mezelf in de arm knijpen." Zijn hoogtepunt in Oranje kwam op 17 november 2007, toen hij zou de enige en dus winnende treffer maakte in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.

Bij AZ was Koevermans onderdeel van het team dat in 2007 het kampioenschap verspeelde op de laatste speeldag. De Alkmaarders moesten ‘even’ winnen bij Excelsior om de titel binnen te halen, maar verloren uiteindelijk met 3-2 op het toenmalig Stadion Woudestein. “De eerste twee, drie kansen waren voor ons”, herinnert Koevermans zich. “Daarna kreeg Boy Waterman rood en moesten we met tien man verder. Uiteindelijk hebben we er nog een spannende wedstrijd van gemaakt, maar in de 94ste minuut viel het doek omdat Excelsior de 3-2 maakte. Ik kan nog veel terughalen van die dag. Het verdriet, het ongeloof, de gemiste kansen… Ik dacht echt dat dat mijn enige kans ooit zou worden om kampioen te worden."

"Alles viel in duigen", gaat Koevermans verder. "Dat was echt verschrikkelijk. De week erop moesten we de bekerfinale spelen en ik weet nog dat Van Gaal kwaad was in de kleedkamer. Schreeuwen, schelden… Hij betrok iedereen erbij: ‘Het is jullie schuld! Alle mensen bij AZ hebben op jullie gerekend!' Hij was echt laaiend. En eerlijk is eerlijk: we speelden de bekerfinale een week later tegen Ajax en toen stond AZ er gewoon weer. Alleen ja, we verloren die ook, na strafschoppen.”

Koevermans kan nog de nodige herinneringen aan Van Gaal ophalen. '“Koevermans: een drie. We speelden weer met tien man vandaag'. Zo ging dat dan.” De huidig bondscoach van Oranje is voor Koevermans wel de beste trainer die hij gehad heeft. “Absoluut. Zeker op het veld. Dan laat ik het bericht dat ik van hem kreeg dat ik eigenlijk niet goed genoeg was even buiten beschouwing, want dat was niet zo leuk. Na de laatste wedstrijd in de play-offs kreeg ik dat in een persoonlijk gesprek van hem te horen, en ik weet het nog dondersgoed. ‘Jouw niveau zit hier, en het niveau waar AZ naartoe wil zit hier. Je bent niet goed genoeg.'"

De boodschap van Van Gaal leidde uiteindelijk tot het vertrek van Koevermans bij AZ. "Van Gaal zei: 'Het is ongelooflijk wat ik ga zeggen na zoveel goals en assists, maar je mag uitzien naar een andere club. Maar, je hebt het dit seizoen zo goed gedaan, dat we je contract gaan verlengen en opwaarderen. Maar je mag toch uitkijken naar een andere club, omdat ik vind dat ik als mens eerlijk tegen je moet zijn'. Toen werd ik van gewaardeerde speler van AZ opeens handelswaar. Toen moesten ze ineens over mijn rug zoveel mogelijk geld aan mij verdienen.”

PSV

Koevermans verkaste vervolgens naar PSV, waar zijn band met toenmalig trainer Fred Rutten uiteindelijk spaak liep. “Hij zei: ‘Je bent morgen vrij en maandag moet je met het tweede meedoen. Toen ben ik voor de tweede keer in mijn carrière bij een trainer binnengelopen en zei ik dat ik het er niet mee eens was. Bij Fred Rutten heb ik toen iets gedaan waardoor onze relatie niet meer te lijmen was. Ik heb gezegd: ‘Ik kan geen werk weigeren, dus dan ga ik op het veld bij het tweede staan en, het is heel triest, maar dan doe ik niets. Marco Roelofsen was toen de trainer en Erik ten Hag was de assistent. Het werd een soort machtsspel. Toen was de band tussen Rutten en mij klaar.”