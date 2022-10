Tuchel mikt na pijnlijk ontslag bij Chelsea op gevoelig bondscoachschap

Donderdag, 13 oktober 2022 om 14:17 • Wessel Antes

Thomas Tuchel zou graag de nieuwe bondscoach van Engeland worden, zo meldt The Telegraph donderdag. Bayer Leverkusen zag de Duitse manager na zijn ontslag bij Chelsea graag komen als nieuwe hoofdtrainer, maar Tuchel wil wachten tot de stoel van Gareth Southgate bij the Three Lions vrijkomt. Dat zou gezien de historische voetbalrivaliteit tussen Engeland en Duitsland een zeer opmerkelijke stap zijn.

Tuchel was de absolute droomkandidaat om Gerardo Seoane op te volgen bij Leverkusen. De 49-jarige Duitser, die in zijn thuisland eerder werkzaam was voor Borussia Dortmund en 1. FSV Mainz 05, zag het echter niet zitten om al terug te keren naar de Bundesliga. Zodoende werd Xabi Alonso op 5 oktober aangesteld als nieuwe hoofdtrainer bij die Werkself.

Tuchel zou volgens The Telegraph echter wel openstaan voor het bondscoachschap bij Engeland. Gareth Southgate staat er door de slechte prestaties van the Three Lions niet meer goed op bij de FA en de kans is groot dat hij na het WK in Qatar vertrekt als bondscoach. Tuchel zou in dat geval graag zijn baan overnemen volgens de Engelse krant.

Southgate reageerde tijdens de interlandperiode tegenover Sky Sports op de vraag of hij nog wel moest aanblijven als bondscoach van Engeland. “Op dit moment heb ik een contract tot 2024, maar ik ben me er ook van bewust dat je in het voetbal resultaten moet behalen. Ik neem ook niet vanzelfsprekend aan dat je mag blijven als je niet presteert.” Mocht de FA van Southgate af willen moet het langdurige contract eerst afgekocht worden.