Wisselspeler Riechedly Bazoer reageert op gebrek aan speeltijd bij AZ

Donderdag, 13 oktober 2022 om 13:27 • Wessel Antes • Laatste update: 13:52

Riechedly Bazoer heeft er begrip voor dat trainer Pascal Jansen hem nog niet als vaste basiskracht gebruikt bij AZ. De 26-jarige middenvelder zegt in gesprek met Voetbal International dat hij een stuk volwassener is geworden en houdt er geloof in dat hij dit seizoen een stuk meer minuten gaat maken. “Vier jaar geleden had ik waarschijnlijk anders op mijn situatie gereageerd.”

Bazoer kwam in totaal slechts 132 speelminuten in actie voor de Alkmaarders, verdeeld over acht duels in de Eredivisie en Conference League. Toch heeft het volgens de rechtspoot, die overigens een periode kampte met een blessure, geen zin om ophef te maken. “Je wordt volwassen en ik geloof erin dat ik meer speeltijd zal gaan pakken. Ik had het er laatst over met Mees de Wit. Ook hij was tot zijn komst naar AZ vaste basisspeler bij zijn club, PEC Zwolle, en is hier in een andere situatie terecht gekomen. Dan is het belangrijk aan het teambelang te denken en realistisch te zijn.”

AZ is momenteel koploper van de Eredivisie en kan zich donderdagavond tegen Apollon Limassol plaatsen voor de knock-outfase van de Conference League. Deze goede prestaties hebben volgens Bazoer ook invloed op zijn speelminuten. “Als een elftal goed draait, heeft een trainer weinig reden om wijzigingen in zijn startformatie aan te brengen. Natuurlijk streef ik naar een basisplaats, maar ook nu voel ik het vertrouwen van de trainer en van mijn ploeggenoten. Sinds ik wedstrijdfit ben, word ik elke wedstrijd ingebracht en kan ik een bijdrage leveren. Daarnaast probeer ik mijn ervaring in het profvoetbal over te brengen op jonge jongens.”

Apollon Limassol FC - AZ

AZ neemt het donderdagavond om 18.45 uur op Cyprus op tegen Apollon. In het GSP-stadion kunnen de Alkmaarders zich al na vier speelrondes verzekeren van de volgende ronde van de Conference League. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Bazoer wederom genoegen moet nemen met een plaats op de bank, zo blijkt uit de vermoedelijke opstelling van AZ. Jansen lijkt opnieuw de voorkeur te geven aan een middenveld met Tijjani Reijnders, Dani de Wit en Jordy Clasie.

Vermoedelijke opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, De Wit, Clasie; Sugawara, Odgaard, Van Brederode.