PSG zette zélf digitale trollen in om Mbappé en vijanden te intimideren

Donderdag, 13 oktober 2022 om 13:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:52

Paris Saint-Germain heeft via een extern bureau een online trollenleger geëxploiteerd, waarmee concurrenten en vijanden van de club werden beschimpt. Dat blijkt uit onderzoek van Digital Big Brother, het bureau dat die campagne zelf uitvoerde. Onderzoekssite Mediapart heeft de resultaten daarvan naar buiten gebracht. De accounts opereerden onder verschillende namen en maakten onder meer Kylian Mbappé, Franse journalisten en media en vijandige clubs als Olympique Lyon en Olympique Marseille zwart.

Het rapport haalt schokkende details boven water. "Het gebeurde van 2018 tot 2020 in samenspraak met de communicatieafdeling van PSG", concludeert Mediapart. "Op Twitter werd een digitaal leger van valse accounts opgezet dat harde aanvallen uitvoerde op allerlei doelwitten." Opmerkelijk is dat het trollenleger zich in 2019 onder meer tegen Mbappé keerde, toen hij op het punt stond om PSG te verlaten. "Hou je maar stil en ga nou maar eens aan het werk. Laat op het veld maar eens zien wat je kan", twitterde het door PSG gevoede Paname Squad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Paris Saint-Germain zegt in een reactie op het rapport zich van geen kwaad bewust te zijn. "Wij hebben nooit een contract gesloten met een bureau om individuen of organisaties zwart te maken", luidt de reactie. Mediapart geeft te kennen dat er geen contract was tussen PSG en het uitvoerende Digital Big Brother. De club betaalde het bureau echter wel voor de werkzaamheden. Het account Paname Squad werd door PSG voorzien van nieuws en gevoelige informatie en was om die reden erg populair bij de fans en Franse media.

Ook tientallen andere accounts deden mee aan de virtuele aanvallen. "Ze moesten het imago van de club bewaken en andere accounts beïnvloeden door informatie, geruchten en schandalen te verspreiden", staat in het rapport van het uitvoerende bedrijf Digital Big Brother. "Onze rol was om op digitale platforms de strategie van de communicatiedirecteur (van de club, red.) uit te voeren." Ook werd op Twitter massaal opgeroepen om de bekende Franse sportkrant L'Équipe te boycotten toen zij meerdere keren kritisch over Paris Saint-Germain berichtten.