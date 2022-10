Vink wijst tweede slachtoffer van Schreuder aan: ‘Die zie je helemaal niet meer’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 12:19 • Wessel Antes • Laatste update: 13:48

Marciano Vink vraagt zich af waarom Youri Regeer helemaal nog niet aan spelen toekomt onder Ajax-trainer Alfred Schreuder. De analist van ESPN zegt in Voetbalpraat dat hij vindt dat de negentienjarige Haarlemmer het vorig seizoen onder Erik ten Hag goed heeft gedaan. Dat Schreuder kiest voor Youri Baas als invaller in plaats van Owen Wijndal of Regeer vindt Vink onbegrijpelijk.

Ajax ging woensdagavond met 4-2 ten onder tegen Napoli in de Champions League. Jorge Sánchez kreeg van Schreuder zijn allereerste basisplek bij de Amsterdamse club. Voor de wedstrijd was echter al bekend dat de 24-jarige Mexicaan geen negentig minuten zou kunnen spelen. In de 65ste minuut koos Schreuder ervoor om Sánchez, die een lastige avond had tegen Khvicha Kvaratskhelia, uit zijn lijden te verlossen. De negentienjarige Baas, kwam daardoor als linksback in de ploeg, terwijl Calvin Bassey naar de rechtsbackpositie werd verwezen.

Vink snapt er niets van dat Schreuder koos voor Baas als vervanger van Sánchez. De analist vindt dat de oefenmeester Wijndal had moeten brengen, maar lijkt ook meer vertrouwen te hebben in Regeer. “Naast Wijndal heb je ook Regeer die het vorig jaar heel goed gedaan heeft. Dat zijn gewoon spelers die bewezen hebben dat zij via de Ajax-filosofie opgeleid zijn, met name Regeer natuurlijk. Zij begrijpen echt wel hoe je een wedstrijd aanvangt en moet spelen. Maar hem zie je helemaal niet meer!”

Vink gaat vervolgens verder met zijn betoog over de wissel van Schreuder. “Je had Wijndal gewoon de afgelopen periode wedstrijdritme moeten laten opdoen bij Jong Ajax. Dan kun je gewoon normaal positie voor positie wisselen. Nu haal je een linker centrale verdediger, die op linksback ingezet wordt, naar de rechterkant. Je zag tijdens aanvallende momenten dat hij (Bassey, red.) telkens naar zijn linkerbeen wilde draaien. Het kwam er gewoon niet uit. Ik vind dat zonde.” Vink lijkt daarmee van mening dat Schreuder voor rechtspoot Regeer had moeten kiezen als vervanger van Sánchez. Regeer speelde dit seizoen nog geen enkele minuut in Ajax 1, terwijl hij vorig seizoen vijf keer in actie kwam voor de hoofdmacht.