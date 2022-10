Seedorf heeft genoeg van Barcelona en Xavi: ‘Zo was hij als speler ook’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 11:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:09

Clarence Seedorf heeft geen goed woord over voor Xavi. De Spanjaard hield woensdagavond met Barcelona ternauwernood een punt over aan het spektakelstuk met Internazionale (3-3) en mag nog hopen op overwintering in de Champions League. Seedorf is van mening dat de voormalig middenvelder met de tijd mee moet en zich minder met de arbitrage moet bemoeien. Volgens de Nederlander is het klagen richting de scheidsrechter 'onderdeel van de cultuur' van Barcelona.

Bij Barcelona waren ze vorige week witheet, toen een handsbal van Denzel Dumfries over het hoofd werd gezien en daarmee een penalty onthouden werd. Toen Seedorf woensdagavond hoorde dat de Catalanen van plan zijn een formeel beroep te doen op de UEFA, schoot hij uit zijn slof. "Barcelona geeft de scheidsrechter de schuld? Ze hebben de gewoonte om de scheidsrechter onder druk te zetten, Xavi zou wat meer respect moeten tonen. Als speler deed hij hetzelfde."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De return in het Spotify Camp Nou leverde de ploeg van Xavi dus ternauwernood een punt op door twee late treffers van Robert Lewandowski. "Het maakt deel uit van hun cultuur, dus ik ben niet verrast. Ze klagen over van alles", gaat Seedorf verder bij Amazon Prime Italia. "Maar het werkt niet zo goed in het VAR-tijdperk." Xavi's karakter heeft hem gebracht tot waar hij nu staat, meent Seedorf, maar het voetbal van nu is niet zoals het voetbal van vroeger.

Diego Milito, die met Internazionale de treble won en in Spanje voor Real Zaragoza speelde, deelt de mening van Seedorf. "Het klopt dat Barcelona stelselmatig protesteerde op en naast het veld. Ik herinner me nog hun verdedigers die ooit bereid waren om veertig meter naar het einde van het veld te sprinten om te protesteren bij de scheidsrechter", aldus de oud-spits. Barcelona staat als nummer drie op drie punten achterstand van Inter in Groep C. Koploper Bayern München is al verzekerd van de knock-outfase.