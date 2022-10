Ruud van Nistelrooij maakt zijn keuze in complexe spitsenpuzzel

Donderdag, 13 oktober 2022 om 19:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:38

De opstelling van PSV voor het Europa League-duel met FC Zürich is bekend. De Eindhovenaren zijn aan hun stand verplicht om aan het duel met de Zwitsers drie punten over te houden. Vorige week werd op kinderlijk eenvoudige wijze met 1-5 gewonnen. Guus Til is ditmaal de spits. Bij een overwinning doet PSV goede zaken met het oog op overwintering in het tweede Europese clubtoernooi. Het duel in het Philips Stadion begint om 21.00 uur.

De defensie blijft ongewijzigd ten opzichte van de laatste weken. Dat betekent dat Walter Benítez het doel verdedigt. Voor hem staan, van rechts naar links Phillipp Mwene, André Ramalho, Armando Obispo en Philipp Max. Op het middenveld moeten Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez voor de controle zorgen, terwijl Joey Veerman de meest vooruitgeschoven middenvelder zal zijn. In de voorhoede was trainer Ruud van Nistelrooij door een waslijst aan geblesseerde spelers opnieuw genoodzaakt te schuiven.

Buiten de lang geblesseerden als Luuk de Jong, Noni Madueke, Mauro Júnior en Marco van Ginkel kwamen daar afgelopen weekend Yorbe Vertessen en Ismael Saibari bij. Laatstgenoemde is zeker enkele maanden uitgeschakeld en komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Marokkaan kan tevens een streep door het WK zetten met zijn thuisland. Van Vertessen wordt verwacht dat het herstel enkele weken duurt. Hij wordt nog voor de winterstop terugverwacht bij de Eindhovenaren. Til fungeert tegen FC Zürich als diepste spits.

De van originele aanvallende middenvelder wordt geflankeerd door Xavi Simons (rechts) en Cody Gakpo (links). Anwar El Ghazi zou eventueel ook nog in de spits uit de voeten kunnen. De zomeraanwinst begint ditmaal echter op de reservebank. Ook Xavi Simons heeft deze jaargang al als spits gefungeerd. De behendige technicus start tegen Zürich als rechtsbuiten en houdt daarmee onder meer Johan Bakayoko op de reservebank. Noni Madueke is op de weg terug.

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, Til, Gakpo