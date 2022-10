Vermoedelijke opstelling PSV: Van Nistelrooij wijst weer andere spits aan

Donderdag, 13 oktober 2022 om 10:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:54

Van Nistelrooij moet donderdagavond voor het Europa League-duel met FC Zürich opnieuw sleutelen aan de spitspositie. De trainer van PSV mist door uiteenlopende blessures een waslijst aan spelers en is om die reden genoodzaakt om te schuiven. Verwacht wordt dat tegen de Zwitsers Anwar El Ghazi als aanspeelpunt gaat fungeren. De aanvaller stond een maand geleden voor het laatst in de basis, in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Van Nistelrooij heeft een waslijst aan geblesseerden. Buiten de lang geblesseerden als Luuk de Jong, Noni Madueke, Mauro Júnior en Marco van Ginkel kwamen daar afgelopen weekend Yorbe Vertessen en Ismael Saibari bij. Laatstgenoemde is zeker enkele maanden uitgeschakeld en komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Marokkaan kan tevens een streep door het WK zetten met zijn thuisland. Van Vertessen wordt verwacht dat het herstel enkele weken duurt. Hij wordt nog voor de winterstop terugverwacht bij de Eindhovenaren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Door het uitvallen van bovengenoemd tweetal moet Van Nistelrooij opnieuw puzzelen met de spitspositie. De Jong is op de weg terug, maar nog niet inzetbaar tegen Zürich. Het Eindhovens Dagblad verwacht dat El Ghazi de diepste aanvaller is tegen de Zwitsers. Hij wordt geflankeerd door Xavi Simons (rechts) en Cody Gakpo (links). Guus Til zou eventueel ook nog in de spits uit de voeten kunnen. De middenvelder is daar dit seizoen vaker geposteerd door van Nistelrooij, maar begint ditmaal op de reservebank. Ook Xavi Simons heeft deze jaargang al als spits gefungeerd.

Spitspositie

"Luuk viel weg, Carlos Vinícius ging weg en Yorbe was beperkt beschikbaar en is nu ook weer weg. Het is wat je noemt een sleutelpositie", zei Van Nistelrooij woensdag tijdens de persconferentie. "Maar we hebben gelukkig intelligente spelers, die weten hoe ze hun ploeggenoten aan moeten spelen. Dat gold voor Yorbe, maar ook voor Anwar. Hij komt nu het dichtst in de buurt bij wat je op die plek nodig hebt. Luuk de Jong zit weer in de groepstraining en de komende periode zijn er heel veel momenten waarop hij weer kan instromen. Dat kan snel gaan, maar we gaan met Luuk geen enkel risico nemen."

De defensie blijft ongewijzigd ten opzichte van de laatste weken. Dat betekent dat Walter Benítez het doel verdedigt. Voor hem staan, van rechts naar links, Phillipp Mwene , André Ramalho, Armando Obispo en Philipp Max. Van Nistelrooij zei tijdens de persconferentie met een goed gevoel toe te leven naar het Europese treffen. "Ik heb heel veel vertrouwen in dit team, maar er liggen uitdagingen. Dat geldt voor elk team waar veel van wordt verwacht en dat om de drie dagen speelt. Dan is continuïteit en stabiliteit een groot goed."

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutirérrez; Simons, El Ghazi, Gakpo