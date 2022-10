Slot behoudt vertrouwen in Giménez na matige vertoning; Dilrosun gepasseerd

Donderdag, 13 oktober 2022 om 17:23 • Wessel Antes • Laatste update: 17:52

Arne Slot kiest in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Midtjylland voor twee nieuwe namen, zo blijkt uit de opstelling van de Rotterdamse club. De in De Kuip geliefde oefenmeester kiest in de Europa League voor Marcos López en Alireza Jahanbakhsh, terwijl Jacob Rasmussen en Javairô Dilrosun naar de bank verwezen worden. Dat betekent dat ook Santiago Giménez, die zondag tegen FC Twente het vizier niet op scherp had, het vertrouwen behoudt.

Onder de lat begint Feyenoord zoals gewoonlijk met Justin Bijlow. Pedersen start op de rechtsbackpositie. Gernot Trauner en Dávid Hancko vormen het centrale duo, terwijl Marcos López de linksback van dienst is. Daar stond Háncko zondag nog, omdat López rust kreeg van Slot. Geertruida, van origine rechtsback, begint net als afgelopen zondag op de nummer 6-positie.

Het middenveld wordt gecompleteerd door aanvoerder Orkun Kökçü en Quinten Timber. Sebastian Szymanski staat ook op het startformulier, maar begint waarschijnlijk vanaf de rechtsbuitenpositie. Ook in de afgelopen weken werd Szymanski vaak vanaf de flanken gebruikt, zodat Dilrosun op 10 kon spelen. Laatstgenoemde heeft nu zijn plekje verloren aan Jahanbakhsh.

Feyenoord staat momenteel, op basis van doelsaldo, met vier punten aan kop in Groep F van de Europa League. Lazio en Sturm Graz nemen het donderdag ook tegen elkaar op in Stadio Olimpico. De wedstrijd, die wordt gespeeld in een uitverkochte Kuip, begint donderdagavond om 18.45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Háncko, López; Geertruida; Kökçü, Timber; Szymanski, Giménez, Jahanbakhsh

Opstelling FC Midtjylland: Lössl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martínez, Olsson, Evander; Isaksen, Dreyer, Sisto