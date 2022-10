Vermoedelijke opstelling Feyenoord: twee aanvallende wijzigingen

Donderdag, 13 oktober 2022 om 09:57 • Wessel Antes • Laatste update: 10:05

Arne Slot kiest in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen FC Midtjylland voor twee aanvallende wijzigingen, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Volgens de ochtendkrant kiest de oefenmeester in de Europa League voor Patrik Wålemark en Danilo, terwijl Marcus Pedersen en Santiago Giménez naar de bank verwezen worden. Ook Marcos López keert terug in de basiself, wat ten koste gaat van een plek voor Jacob Rasmussen.

Onder de lat begint Feyenoord zoals gewoonlijk met Justin Bijlow. De zesvoudig international van Oranje lijkt de afgelopen weken zijn oude vorm te hebben teruggevonden. Lutsharel Geertruida, die tegen FC Twente (2-0 winst) grotendeels als middenvelder speelde, keert terug op de rechtsbackpositie. Gernot Trauner en Dávid Hancko vormen het centrale duo, terwijl Marcos López de linksback van dienst is. Pedersen en Rasmussen moeten daardoor weer genoegen nemen met een rol als wisselspeler.

Op het middenveld speelt Feyenoord met aanvoerder Orkun Kökçü, Quinten Timber en Sebastian Szymanski. De creatieve pool mag het dus weer vanaf zijn favoriete positie laten zien. Szymanski zei tijdens de persconferentie dat Feyenoord heeft geleerd van de wedstrijd vorige week (2-2), waarin Feyenoord na rust een 0-2 voorsprong weg gaf. “We weten wat we verkeerd hebben gedaan. We weten dat de tweede helft niet goed genoeg was om de wedstrijd te winnen. Een punt is niet verkeerd, maar we weten dat we beter kunnen en deze wedstrijd kunnen winnen. In de tweede wedstrijd tegen Midtjylland gaan we dat proberen.”

Voorin krijgt Wålemark weer eens de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien. De laatste wedstrijd waarin de twintigjarige buitenspeler basisspeler was dateert van 8 september, toen Feyenoord in een ontluisterend slechte wedstrijd met 4-2 onderuit ging bij Lazio. Danilo neemt de spitspositie weer over van Giménez, terwijl Javairô Dilrosun voor gevaar vanaf links moet zorgen.

Feyenoord staat momenteel, op basis van doelsaldo, met vier punten aan kop in Groep F van de Europa League. Lazio en Sturm Graz nemen het donderdag ook tegen elkaar op in Stadio Olimpico. De wedstrijd, die wordt gespeeld in een uitverkochte Kuip, begint donderdagavond om 18.45 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López, Timber, Szymanski, Kökçü; Wålemark, Danilo, Dilrosun.