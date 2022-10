KNVB deelt 1.250 stadionverboden uit: ‘Het voetbal is beter af zonder hen’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:08

Het seizoen 2021/22 heeft voor meer wanordelijkheden gezorgd in de voetbalstadions in Nederland, meldt de KNVB op basis van de woensdag gepubliceerde Veiligheidsmonitor. Landelijk zijn ruim 1.250 stadionverboden uitgedeeld, het dubbele van wat het afgelopen decennium gangbaar was per seizoen. Afgezet tegen de ruim vijf miljoen bezoekers van het betaald voetbal, gaat het nog steeds om een kleine groep ‘rotte appels’, zo concludeert de voetbalbond.

Afgelopen seizoen telde in totaal 795 wedstrijden. Vanwege ongeregeldheden zijn 39 wedstrijden stilgelegd, twee wedstrijden begonnen later en twee wedstrijden zijn definitief gestaakt. De onafhankelijke aanklager betaald voetbal heeft na afloop van 148 wedstrijden een (voor)onderzoek ingesteld naar wanordelijkheden, zo’n honderd meer dan in de afgelopen seizoenen. In de meeste gevallen heeft dit tot boetes geleid. Aan vijf clubs is een straf opgelegd waarbij een vak in het stadion leeg moest blijven.

De genoemde stijging naar ruim 1.250 stadionverboden is vooral veroorzaakt doordat er vaker vuurwerk werd afgestoken en gegooid en doordat er vaker bekers met vloeistoffen en voorwerpen werden gegooid. Het laatste heeft het vuurwerk zelfs ingehaald als meest voorkomend bestraft wangedrag. Ook het aantal veldbetredingen was opvallend hoog: 105. Wel bleken clubs steeds beter in staat om de daders op te sporen en bij de KNVB aan te melden voor een landelijk stadionverbod. Dit is in totaal 784 keer gebeurd, de overige 474 kwamen via het OM/politie binnen. In het verleden lag die verhouding andersom.

"Het aantal incidenten is helaas gestegen, maar het is ook duidelijk dat de daders hier niet mee wegkomen", aldus Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB, in een verklaring. "Met alle betrokken partijen zijn we steeds beter in staat om hen op te sporen en voor langere tijd uit de stadions te weren. Dit zijn geen supporters want ze duperen hun eigen club en de echte supporters. Het voetbal is beter af zonder hen. Van het voetbal geniet je samen en hierbij is geen plaats voor personen die het voor anderen willen verpesten."