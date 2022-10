‘Ik was er wel van onder de indruk dat een trainer als Slot zo over mij sprak’

Donderdag, 13 oktober 2022 om 09:00 • Wessel Antes • Laatste update: 09:03

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor de negentienjarige Lennard Hartjes, die dit seizoen uitkomt voor Roda JC. De controlerende middenvelder debuteerde vorig seizoen onder Arne Slot bij Feyenoord en maakt nu als huurling vlieguren in Kerkrade.

De in Spijkenisse geboren Hartjes maakte op zijn twaalfde de overstap van Sparta Rotterdam naar stadgenoot Feyenoord. “In mijn familie heb ik bijna alleen maar Feyenoorders, dus het was altijd al een droom van mij om bij Feyenoord te mogen spelen. Als kind ging ik ook vaak naar De Kuip toe. Ik kan mijn eerste wedstrijdbezoek nog goed herinneren. Ik was groot fan van Roy Makaay en die maakte tijdens die wedstrijd drie doelpunten!”

Toen Hartjes van Sparta overkwam speelde hij eerst nog als centrale verdediger. “Daarna ben ik mij meer gaan ontwikkelen als middenvelder, vanaf Feyenoord Onder 13 ongeveer. Eerst vooral als defensieve controleur, maar inmiddels kan ik in verschillende rollen uit de voeten. Het was belangrijk om de stap van Sparta naar Feyenoord te maken. Niet alleen omdat Feyenoord een mooiere en grotere club is, maar ook omdat het qua schoolregeling beter geregeld is. Op het Thorbecke Voortgezet Onderwijs kon ik mezelf focussen op zowel voetbal als school.”

In Rotterdam-Zuid bouwde Hartjes in de afgelopen jaren buiten het veld hechte vriendschappen op. “Ik ga voornamelijk om met Guus Baars en Kars van Veldhoven, die dit seizoen beiden in Feyenoord Onder 21 spelen. Ook met Antoni Milambo en Mike Kleijn heb ik een hele goede band. Eigenlijk kan ik iedereen wel opnoemen, want er staat een hecht team bij het beloftenelftal van Feyenoord.”

Hartjes samen met vriend en collega Milambo, tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen

Vorige zomer werd Hartjes tijdens de voorbereiding hoogstpersoonlijk door Slot bij de hoofdmacht van Feyenoord gehaald. Tegen het Algemeen Dagblad sprak de oefenmeester zich uit over de reden dat hij de destijds achttienjarige middenvelder wilde zien tijdens een trainingskamp in Oostenrijk. “Ik had beelden van jeugdwedstrijden bekeken en Hartjes viel mij op omdat hij zo makkelijk bewoog en vaardig was aan de bal”, liet Slot weten aan journalist Mikos Gouka.

Hartjes kan zich die eerste weken bij Feyenoord 1 nog goed herinneren. “Ik vond het aan het begin wel spannend eerlijk gezegd. Ik moest het echt nog even aankijken eerst, maar in principe gingen de trainingen direct hartstikke goed. Ik mocht er steeds bijblijven en daardoor kreeg ik ook meer zelfvertrouwen.” De mooie woorden van Slot hadden daar ook invloed op. “Ik had het wel meegekregen ja. Ik was er wel van onder de indruk dat een trainer als Slot zo over mij sprak. Ik was pas net achttien dus dat was een groot compliment”, aldus Hartjes.

Het was voor Hartjes niet lastig om in een nieuwe kleedkamer terecht te komen. “In het begin waren er natuurlijk veel jonge spelers waarvan ik een deel ook al goed kende vanuit de jeugd. Ik had veel aan jongens als Wouter Burger, Ramon Hendriks, Denzel Hall, Orkun Kökçü en Tyrell Malacia. Daarna leerde ik al snel iedereen kennen en ging alles vanzelf. Ik heb er nooit echt veel moeite mee gehad om te wennen aan nieuwe groepen.”

Na een aantal oefenwedstrijden volgde op 12 augustus 2021 zijn officiële debuut in De Kuip tegen FC Luzern (3-0 winst). Na 57 minuten spelen kwam Hartjes in de ploeg voor Kökçü. Last van zenuwen had de middenvelder niet tijdens het Conference League-duel. “Voor de wedstrijd vond ik het wel spannend, maar als ik eenmaal op het veld sta en speel heb ik nooit ergens last van. Dan vind ik het alleen maar mooi. Ik droomde altijd van spelen in een volle Kuip, dus als je er dan staat moet je genieten. Mijn familie was er ook bij dus dat maakte het wel extra speciaal. Daar doe je het natuurlijk ook voor.”

Hartjes en Slot tijdens de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis ter voorbereiding op het huidige seizoen

Een aantal maanden later kreeg Hartjes ook in de groepsfase tegen Maccabi Haifa (2-1 winst) de kans. Ruim een half uur voor het eindsignaal kwam hij in de ploeg voor Fredrik Aursnes. Daarna verdween de rechtspoot voor het grote publiek wat meer naar de achtergrond. “In het begin was dat wel lastig, ja. Ik trainde wel gewoon altijd mee bij het eerste elftal, maar speelde mijn wedstrijden bij de Onder 21. Ik zat een beetje tussen twee elftallen in en dat maakte het moeilijk, maar uiteindelijk moet je er zelf gewoon voor zorgen dat je keihard blijft werken. Je moet elke training zien als een finale. Dat heb ik wel geleerd bij de hoofdmacht, er zijn geen rustdagen”

In april verlengde Hartjes zijn contract bij Feyenoord tot medio 2025, maar toch koos hij deze zomer voor een uitleenbeurt aan Roda. “Ik had ook niet per se verwacht dat ik gelijk dit jaar nog mijn kans zou pakken bij Feyenoord. Ik wist dat de club veel spelers ging verkopen na zo’n seizoen, dus dan komen er ook veel aankopen bij. Voor jonge spelers wordt het dan lastig om een rol van betekenis te spelen, aangezien aankopen vaak als eerst de kans krijgen. Om ergens anders minuten te maken was nu gewoon de juiste stap in mijn ontwikkeling.”

Halverwege augustus kwam Hartjes aan in Kerkrade. De teller staat momenteel op 571 minuten in acht wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. In de meeste wedstrijden begon hij als basisspeler bij de Trots van het Zuiden. De keuze voor Roda was een bewuste. “Ik had meerdere opties maar koos voor Roda omdat wij kunnen meespelen in de top van de competitie. Ook het aanvallende spel sprak mij aan. Mijn zaakwaarnemer kent Jurgen (Streppel, red.) heel goed, dus voor mij was zijn aanvallende voetbalvisie een reden om hier te gaan spelen.”

Hartjes in actie tijdens het duel tussen Roda JC en FC den Bosch (0-3 winst) op 19 augustus

Het niveauverschil tussen de beloftencompetitie en de Keuken Kampioen Divisie is aanzienlijk volgens Hartjes. “Ik moest wel even wennen, dat moet ik eerlijk bekennen. Het spel is gewoon heel anders dan ik gewend was. Het is een stuk fysieker en je krijgt minder tijd. Wanneer je iemand wil passeren krijg je gelijk een cake, haha. Ik heb met mijn lengte en techniek wel het voordeel dat ik vaak een stuk explosiever ben dan andere spelers. Daar probeer ik dan ook wel gebruik van te maken.”

De overstap naar Roda zorgde er daarnaast voor dat Hartjes voor het eerst op zichzelf woont. Hij verruilde zijn ouderlijk huis voor een appartement in Limburg. “Gelukkig heeft de club dat allemaal goed geregeld voor me. Eigenlijk bevalt het me wel om uit huis te wonen, want daar word ik ook volwassen van. Bij mijn ouders in huis deed ik al een hoop, dus daar moest ik niet echt aan wennen. In mijn vrije tijd zoek ik ze nog vaak op, maar zij komen ook vrijwel altijd naar mijn wedstrijden kijken. Dat is wel fijn!”

Bij Roda kreeg Hartjes direct rugnummer 6 toegewezen. Voor het eerst voelt hij dat hij volledig deel uitmaakt van een eerste elftal. “Die stabiliteit had ik wel nodig, denk ik. Het voelt beter om echt volledig bij een vaste groep te horen. Op mijn leeftijd heb ik dat inmiddels wel nodig om me te kunnen ontwikkelen. Ik speel nu tegen oudere mannen en daardoor merk ik dat ik nog een hoop slimmigheidjes kan leren. Ik spreek daar vaak over met de trainer en zijn assistent, Edwin Linssen. Vorig jaar speelde ik met zijn broertje (Bryan, red.), en die is daar natuurlijk een meester in.”

Hartjes met teamgenoot Guus Joppen na de 3-2 zege op De Graafschap dit seizoen

Met specifieke doelstellingen qua doelpunten en assists is Hartjes niet bezig. Het is voor hem nu zaak om zoveel mogelijk ervaring op te doen. “Ik wil gewoon lekker minuten maken. Het is voor mij belangrijk om mee te maken hoe het is om een volledig seizoen bij een eerste elftal te spelen. Juist het maken van fouten hoort daar ook bij, want daar leer je alleen maar van. Ik wil volgend jaar sterker terugkomen in Rotterdam. Als speler, maar vooral ook als mens. Ik ga er nog altijd vol voor om te slagen in De Kuip.”

Roda staat momenteel op de vijfde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Hartjes denkt dat de Limburgers goed zijn gestart aan het seizoen, maar weet dat er nog meer in het vat zit. “We moeten gewoon zo doorgaan en dan zien we wel waar het schip strandt. We voetballen goed en dat moeten we zien vol te houden. Om te beginnen tegen Telstar vrijdagavond. Dat zal een lastige wedstrijd worden, maar ik geloof in de kwaliteiten van onze groep.”

Paspoort

Naam: Lennard Hartjes

Club: Roda JC (Gehuurd van Feyenoord)

Leeftijd: 19

Positie: Middenvelder

Lengte: 170 cm

Aantal wedstrijden: 8

Sterke punten: explosiviteit, dribbelen, passen