VZ 5: Ajax ligt bijna uit Champions League; Salah grijpt droomrecord

Donderdag, 13 oktober 2022 om 00:00 • Laatste update: 23:44

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Napoli in eigen huis te sterk voor Ajax met pijnlijk blunderende Blind

Ajax was woensdagavond in de Champions League ook in Italië niet opgewassen tegen Napoli: 4-2. De Amsterdammers keken al bij rust tegen een 2-0 achterstand aan, maar kwamen in het tweede bedrijf terug tot 3-2. In de laatste minuut verpeste Daley Blind een Amsterdams slotoffensief eigenhandig door de bal zomaar te laten afsnoepen door Victor Osimhen, die de bal in een leeg doel kon schuiven en de eindstand bepaalde.

Salah schrijft geschiedenis en vernedert Van Bronckhorst met Liverpool

Mohamed Salah heeft woensdagavond geschiedenis geschreven in de Champions League. De aanvaller maakte binnen zes minuten een hattrick voor Liverpool op bezoek bij het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst en schoot zijn ploeg naar een 1-7 (!) overwinning. Liverpool staat door de zege nu zes punten los van nummer drie Ajax, maar nog drie punten achter op koploper Napoli.

Barcelona heeft na krankzinnig spektakelstuk tegen Inter slechte papieren

Barcelona staat na woensdagavond op de rand van uitschakeling in de Champions League. De Catalanen hadden tegen Internazionale een zege nodig om overwintering in eigen hand te houden, maar eindigden na een waar spektakelstuk op een 3-3 gelijkspel. Tweemaal leek Inter er in de absolute slotfase zelfs met een overwinning vandoor te gaan, maar Robert Lewandowski trok de stand even zo vaak weer gelijk. Inter blijft tweede in Groep C met drie punten voor op Barça. Bayern München is ongeslagen verder, Viktoria Plzen blijft puntloos onderaan.

‘Bayern bereid om 100 miljoen neer te leggen voor gedroomde nieuwe spits’

Bayern München ziet in Harry Kane zijn gedroomde spits, zo meldt TZ. Volgens de Duitse krant is der Rekordmeister bereid om honderd miljoen euro op tafel te liggen om de aanvaller van Tottenham Hotspur in te lijven.

Theo Janssen maakt promotie en gaat Phillip Cocu assisteren

Het gaat crescendo met de trainerscarrière van Theo Janssen. De oud-middenvelder gaat Phillip Cocu assisteren bij het eerste elftal van ‘zijn’ Vitesse, zo heeft de club bekendgemaakt. Hij gaat deze functie combineren met zijn taken binnen de Vitesse Voetbal Academie, waar hij de Onder 16 onder zijn hoede heeft en ook als talentencoach actief is.

