Sporting met negen man ten onder tegen Marseille; Spurs zetten grote stap

Woensdag, 12 oktober 2022 om 23:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:58

Sporting Portugal heeft woensdagavond verloren van Olympique Marseille. De thuisploeg eindigde de wedstrijd met negen man en moest het hoofd buigen voor de Fransen: 0-2. In dezelfde groep won Tottenham Hotspur in eigen huis met 3-2 van Eintracht Frankfurt en zette het een grote stap richting overwintering in de Champions League.

Sporting Portugal – Olympique Marseille 0-2

Sporting-verdediger Ricardo Esgaio kreeg in een tijdsbestek van drie minuten twee gele kaarten, waarbij hij bij zijn laatste overtreding ook nog een penalty veroorzaakte. De Portugees was veel te laat bij de bal en haalde Amin Harit neer in het strafschopgebied, waarna Mattéo Guendouzi de bal opeiste en via de binnenkant van de paal binnenschoot: 0-1. Tien minuten later maakte Alexis Sánchez, die deze zomer transfervrij overkwam van Internazionale, zijn zesde doelpunt van het seizoen.

En voor je het weet is het al 0-2 voor de ploeg uit Marseille ????

Alexis Sanchez weet uit een twijfelgevalletje buitenspel te scoren ?#ZiggoSport #UCL #SPOOLY pic.twitter.com/lfcpluc82C — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2022

Harit gaf de bal op een presenteerblaadje aan op de Chileen, die de niet te missen kans verzilverde: 0-2. De treffer werd in eerste instantie nog afgekeurd wegens vermeend buitenspel van Harit, maar de videoscheidsrechter draaide die beslissing terug. Dat deed de VAR niet nadat Pedro Gonçalves binnen één minuut ook twee gele kaarten kreeg. De middenvelder kreeg eerst een prent na een overtreding en lachte vervolgens cynisch richting arbiter José Hernández Hernández. Sporting moest daardoor met negen man verder. In de slotfase werd niet meer gescoord.

Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt 3-2

Eintracht Frankfurt opende in Londen na een kwartier de score. Eric Dier leed balverlies aan de rand van zijn eigen strafschopgebied, waarna Daichi Kamada op aangeven van Sebastian Rode de 0-1 kon binnenschuiven. Heel lang konden de Duitsers echter niet genieten van de voorsprong, want een kleine zes minuten later zorgde Heung-Min Son na een fraaie steekpass van Harry Kane voor de gelijkmaker. Diezelfde Kane maakte in de 28ste minuut uit een penalty de 2-1, nadat hij zelf door Kristijan Jakic was neergelegd in het strafschopgebied van Frankfurt. De mooiste goal van de eerste helft was de laatste: Pierre Højbjerg gaf een voorzet op Son, die de bal in één keer uit de lucht nam. Doelman Kevin Trapp was kansloos: 3-1.

Spurs weet het ombuigen van de achterstand binnen no-time te veranderen naar een ??-?? voorsprong! ? De Koreaan Heung-Min Son weet raak te schieten ?#ZiggoSport #UCL #TOTFRA pic.twitter.com/AmsN1fuhVU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2022

In de tweede helft kreeg Tottenham meerdere mogelijkheden om de voorsprong te vergroten. Ryan Sessegnon zag zijn inzet gestopt worden door Trapp, waarna de Duitse doelman met een tweetal reddingen ook Son het scoren onmogelijk maakte. Na een uur spelen moest Frankfurt tot overmaat van ramp verder met tien man, toen Lucas Silva Melo zijn tweede gele kaart kreeg. Toch wisten de bezoekers het nog spannend te maken via Faride Alidou, die een corner van invaller Mario Götze binnen wist te koppen: 3-2. In de blessuretijd kon Harry Kane de wedstrijd definitief beslissen, maar hij schoot zijn penalty over. Desondanks won Tottenham wel, waardoor het met zeven punten aan de leiding gaat in Groep D. Frankfurt staat laatste, met vier punten.