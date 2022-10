Barcelona heeft na krankzinnig spektakelstuk tegen Inter slechte papieren

Woensdag, 12 oktober 2022 om 23:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:13

Barcelona staat na woensdagavond op de rand van uitschakeling in de Champions League. De Catalanen hadden tegen Internazionale een zege nodig om overwintering in eigen hand te houden, maar eindigden na een waar spektakelstuk op een 3-3 gelijkspel. Tweemaal leek Inter er in de absolute slotfase zelfs met een overwinning vandoor te gaan, maar Robert Lewandowski trok de stand even zo vaak weer gelijk. Inter blijft tweede in Groep C met drie punten voor op Barça. Bayern München is ongeslagen verder, Viktoria Plzen blijft puntloos onderaan.

Na de 1-0 overwinning vorige week van Inter op Barcelona waren de messen in het Spotify Camp Nou geslepen. Xavi bracht met Sergi Roberto en Marcos Alonso andere backs binnen de lijnen dan zondag tegen Celta de Vigo (al speelde Alonso toen centraal). Bovendien kwam Ousmane Dembélé in de ploeg in plaats van Ferran Torres. Frenkie de Jong kwam na ruim een uur spelen in het veld voor Sergio Busquets. Bij Inter behield André Onana zijn veroverde plek onder de lat en kwam Denzel Dumfries terug in de basis. Ook Stefan de Vrij verscheen aan de aftrap.

Het initiatief lag duidelijk bij Inter, dat bij momenten gevaarlijk uitbrak. Edin Dzeko raakte al vroeg de lat van een meter of tien, terwijl Dumfries daarna bij een uitbraak recht op Marc-André Ter Stegen schoot. Barcelona voerde de druk op de Milanezen naarmate de eerste helft vorderde steeds verder op. Raphinha plaatste de bal uit een goede voorzet van Lewandowski nog net naast, maar na 40 minuten brak Barça dan toch door de Italiaanse defensie. Roberto bracht de bal laag voor het doel, Dembélé tikte van dichtbij eenvoudig binnen: 1-0.

Vrijwel uit het niets zette Nicolò Barella de bezoekers vijf minuten na rust op schitterende wijze op gelijke hoogte. De middenvelder nam de bal uit een voorzet met het bovenbeen aan en vuurde in een vloeiende beweging uit de draai binnen: 1-1. Vanaf dat moment dook Inter meer en meer gevaarlijk op voor het doel van Barça. Een kopbal van Lautaro Martínez werd razendknap gekeerd door Ter Stegen, die na ruim een uur spelen alsnog voor de tweede maal werd gepasseerd.

Martínez troefde Eric García af met een aanname in het strafschopgebied en knalde de bal vervolgens via de beide palen in het doel: 1-2. Barcelona zocht vol de aanval en creëerde kans op kans voor Lewandowski. De Pool zag eerst een buitenspelgoal afgekeurd worden, maar maakte in de 82e minuut met een schot uit de kluts alsnog een geldig doelpunt: 2-2. Het derde doelpunt van Barça hing in de lucht, maar viel uit een counter aan de zijde van Inter. Martínez legde perfect breed op de net ingevallen Robin Gosens, die de bal beheerst achter Ter Stegen plaatste: 2-3. Barça weigerde de capituleren en knokte zich in blessuretijd terug naar 3-3. De treffer kwam op naam van Lewandowski, die razendknap raak kopte. Balverlies van De Jong leverde dé kans op 3-4 op voor Kristjan Asllani, die op ongelooflijke wijze recht op Ter Stegen schoot.