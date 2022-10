Salah schrijft geschiedenis en vernedert Van Bronckhorst met Liverpool

Woensdag, 12 oktober 2022 om 22:53 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:59

Mohamed Salah heeft woensdagavond geschiedenis geschreven in de Champions League. De aanvaller maakte binnen zes minuten een hattrick voor Liverpool op bezoek bij het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst en schoot zijn ploeg naar een 1-7 (!) overwinning. Liverpool staat door de zege nu zes punten los van nummer drie Ajax, maar nog drie punten achter op koploper Napoli.

Jürgen Klopp miste onder anderen Trent Alexander-Arnold en Luis Díaz wegens blessures en besloot daarom om Joe Gomez op de rechterflank van de defensie te posteren. Darwin Núñez, die een vrij teleurstellende start van zijn Liverpool-carrière beleeft, was de aanvalspartner van Roberto Firmino omdat Salah op de bank begon. Andrew Robertson moest het ook doen met een rol als wisselspeler. De linksback miste de laatste zes wedstrijden wegens een blessure, maar keerde woensdagavond dus weer terug in de wedstrijdselectie.

Rangers kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong tegen Liverpool. Jongeling Fábio Carvalho werd de bal op de flank ontnomen waarna Ryan Jack via snel combinatievoetbal Scott Arfield bereikte. De Canadees schoot laag langs Alisson Becker en zette Rangers op 1-0. Ibrox Stadium, dat gevuld was met ruim vijftigduizend supporters, ontplofte na de openingstreffer, maar viel zeven minuten later stil na de gelijkmaker van Firmino. De Braziliaan kopte een hoekschop van Konstantinos Tsimikas, die een verleden heeft bij Willem II, bij de eerste paal binnen: 1-1.

De cijfers van het eerste bedrijf waren veelzeggend. Hoewel Liverpool het grootste gedeelte van het balbezit had, was het Rangers dat de meeste kansen creëerde. De Engelsen voerden het tempo aan het begin van de tweede helft wat op, maar de eerste pogingen vlogen allemaal tientallen meters over. Totdat Gomez besloot om een grote afstand te overbruggen op de rechterflank en met een knappe en lage voorzet Firmino bereikte. De aanvaller, die daarmee zijn tweede doelpunt van de avond maakte, schoof tussen de benen van Rangers-doelman Allan McGregor door binnen: 1-2. Ruim tien minuten later besliste Núñez de wedstrijd. De Uruguayaan schoot de bal beheerst binnen na een prachtige assist van Firmino, die Núñez met een bal achter zijn standbeen in stelling bracht: 1-3.

Salah, die in de zeventigste minuut inviel, nam de volgende Engelse treffer voor zijn rekening. De aanvaller passeerde McGregor met de buitenkant van zijn schoen vanuit een moeilijke hoek: 1-4. Daarna ging de Egyptenaar vrolijk verder met het maken van doelpunten. Salah werkte de bal na snel combinatievoetbal achter McGregor en maakte nog geen minuut later zijn derde treffer van de avond. De aanvaller voltooide daardoor binnen zes minuten zijn hattrick en dat is een nieuw record. Nooit eerder scoorde een speler in de Champions League sneller drie keer dan Salah woensdagavond in Schotland deed. Harvey Elliot maakte het in de slotfase nóg erger voor Van Bronckhorst door de 1-7 eindstand op het bord te zetten.