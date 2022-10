FC Porto wint in Leverkusen bij Europees debuut trainer Xabi Alonso

Woensdag, 12 oktober 2022 om 22:53 • Sam Vreeswijk

FC Porto heeft goede zaken gedaan in de strijd om overwintering in de Champions League. In Leverkusen wonnen de Portugezen met 0-3, door een doelpunt van Galeno en twee benutte penalty’s van Taremi. Porto staat nu met zes punten uit vier duels tweede in Groep B, terwijl Leverkusen hekkensluiter is.

Vorige week speelden beide teams ook tegen elkaar, en toen was Porto met 2-0 te sterk. Een dag later werd trainer Gerardo Seoane ontslagen door Leverkusen, waarna Xavi Alonso als zijn opvolger werd aangesteld. De Spanjaard koos in zijn eerste Europese duel als hoofdtrainer onder meer voor Mitchel Bakker op de linksbackpositie. De drie andere Nederlandse Leverkusen-spelers ontbraken in de basis: Jeremie Frimpong was geschorst, Timothy Fosu-Mensah zat op de bank en Daley Sinkgraven ontbrak in de wedstrijdselectie. Bij FC Porto waren er vier wijzigingen ten opzichte van de vorige ontmoeting tussen beide teams; zo begonnen Zaidu Sanusi en Galeno, die vorige week als invallers voor de doelpunten zorgden, woensdagavond in de basis.

Al na zes minuten maakte Porto de openingstreffer. Galeno kreeg de bal aan de linkerkant, dribbelde het strafschopgebied van Leverkusen in, kapte Jonathan Tah uit en trof in de korte hoek doel: 0-1. Tien minuten later kreeg Leverkusen de mogelijkheid om de stand gelijk te trekken na een overtreding op Bakker in het Portugese strafschopgebied. De penalty van Kerem Demirbay werd echter gekeerd door doelman Diogo Costa. In de fase daarna was het Leverkusen dat het spel bepaalde, maar onder meer Moussa Diaby (naast), Bakker (redding Costa) en Patrik Schick (over) kregen de bal er niet in. In de 35ste minuut leek de thuisploeg alsnog op gelijke hoogte te komen via Amine Adli. De VAR had echter gezien dat er hands aan vooraf was gegaan, waardoor de goal werd afgekeurd.

In de tweede helft zorgden individuele fouten voor de beslissing. Eerst beging Adli een overtreding op Galeno, waarna Taremi de daaropvolgende penalty benutte. Ruim tien minuten later mocht Taremi opnieuw aanleggen vanaf elf meter, nadat deze keer Odilon Kossounou een overtreding had gemaakt op Galeno. Opnieuw faalde de Iraniër niet: 0-3. In het restant van de wedstrijd was het Leverkusen dat opnieuw de kansen kreeg, maar zowel Callum Hudson-Odoi als Schick schoot naast. Daarmee was de derde nederlaag voor Leverkusen in de Champions League-groepsfase een feit, terwijl Porto naar de tweede plek in Groep B klom.