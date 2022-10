Sublieme Sané laat Bayern-fans smullen tijdens eenvoudig tussendoortje

Woensdag, 12 oktober 2022 om 22:50 • Wessel Antes • Laatste update: 23:15

Bayern München heeft woensdagavond in de Champions League een gemakkelijke 2-4 zege geboekt op Viktoria Plzen. De Beierse club stond bij rust al met 0-4 voor, dankzij de uitblinkende Leroy Sané en Leon Goretzka. Na rust nam het elftal van trainer Julian Nagelsmann gas terug, waardoor de Tsjechen nog twee keer trefzeker waren. Noussair Mazraoui mocht de volledige wedstrijd spelen, Ryan Gravenberch viel na rust in. Bayern is door de overwinning al zeker van de knock-outfase van het miljardenbal.

Bayern had slechts tien minuten nodig om op voorsprong te komen in Pilsen. Sadio Mané ontving de bal aan de linkerkant van het veld, waarna hij een een-twee aanging met Goretzka. Vervolgens was het voor de Senegalees een koud kunstje om de bal langs doelman Jindrich Stanek te werken: 0-1. De tweede treffer van Der Rekordmeister was nog fraaier, dankzij een uitgemeten steekpass van Sané op Kingsley Coman. De Fransman wist vervolgens Thomas Müller op een presenteerblaadje te bedienen, waardoor de score van dichtbij verdubbeld werd.

Wat een bal van Leroy Sané ?? Thomas Müller is uiteindelijk het eindstation van deze geweldige Bayern-aanval, 2-0 ??#ZiggoSport #UCL #PLZBAY pic.twitter.com/tDkA9GA4QK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2022

Na 25 minuten gooide Goretzka de wedstrijd al definitief in het slot. De 27-jarige Duitser ontving de bal van Müller, waarna hij Stanek met een geplaatst schot verschalkte. De geblesseerd Müller werd vervolgens wel vervangen door de pas zeventienjarige Mathys Tel. Tien minuten later werd de oorwassing van Plzen voor rust compleet. Ditmaal stond een directe assist van Sané aan de basis van het doelpunt. De linkspoot legde de bal met een steekpass panklaar neer voor Goretzka, die hem kinderlijk eenvoudig over Stanek heen wipte: 0-4.

Een oorwassing voor Plzen ?? De Bayern-trein dendert door en maakt ook de 4-0 tegen het arme Viktoria Plzen ??#ZiggoSport #UCL #PLZBAY pic.twitter.com/UlFsVHoVwI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2022

Na rust liet het elftal van Nagelsmann de touwtjes duidelijk vieren. Coman werd in de rust al aan de kant gehouden, terwijl Goretzka na 57 minuten vervangen werd door Gravenberch. Met de voormalig Ajacied in de ploeg moest Bayern nog wel de eerste twee tegentreffers van dit Champions League-seizoen incasseren. Eerst was het Adam Vlkanova die de bal randje zestien langs reservedoelman Sven Ulreich wist te werken, waarna invaller Jan Kliment de eindstand bepaalde op 2-4.

Bayern is dankzij deze overwinning zeker van een plek in de knock-outfase. Met 12 punten staat de Duitse landskampioen stijf aan kop in Groep C van de Champions League. Internazionale volgt met zeven punten, terwijl Barcelona op plek drie staat met vier punten. Plzen heeft nog altijd geen punt gepakt in deze ijzersterke groep. Voor Bayern lijkt de groepswinst in de resterende wedstrijden tegen Barça (uit) en Inter (thuis) voor het grijpen te liggen.