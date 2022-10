Janssen reageert stomverbaasd op verklaring van Schreuder voor wissel

Woensdag, 12 oktober 2022 om 21:34 • Wessel Antes • Laatste update: 21:37

Theo Janssen begrijpt niets van de keuze van Alfred Schreuder om Youri Baas eerder te laten invallen dan Owen Wijndal, die woensdagavond tijdens de 4-2 nederlaag van Ajax tegen Napoli wederom negentig minuten aan de kant bleef. Na afloop van het interview van de hoofdtrainer van Ajax ging het in de studio van RTL 7 vooral om de verklaring voor het brengen van Baas.

Schreuder koos er in de 65ste minuut voor om Baas te brengen voor Jorge Sánchez. Na afloop van de wedstrijd verklaarde hij die wissel tegenover RTL 7. “Omdat Baas het al een hele tijd goed doet. Hij is achttien jaar en fit en Wijndal is vijf weken geblesseerd geweest. Hij heeft alleen in een oefenwedstrijd van Jong Ajax gespeeld. En Baas doet het ook gewoon goed. Dus ik kies dan voor Baas en niet tegen Wijndal. Het is wel een wedstrijd op Champions Leauge-niveau hè, dat moeten we niet vergeten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Humberto Tan stelde direct na het interview van Schreuder de vraag of de wissel van Baas te begrijpen was, maar Janssen had voordat de presentator was uitgesproken al een oordeel klaar. “Als je er voor kiest om in dit soort wedstrijden kwaliteit te brengen, en je hebt een international op de bank zitten, dan kies je toch altijd voor die international? Anders heb je gewoon tien miljoen euro weggegooid.”

Ook Hedwiges Maduro vindt de wissel frappant. “Tegen Volendam koos hij er ook al voor om Baas te laten invallen hè? Terwijl hij vrijdag al had gespeeld met Jong Ajax. Dat was al opvallend. Dan kan je Wijndal toch gewoon brengen een aantal minuutjes?” Janssen voegt daar aan toe dat Wijndal dan maar beter niet bij de selectie genomen had kunnen worden. “Ajax is een grote club en speelt met het tweede elftal in de Keuken Kampioen Divisie. Volgens mij mag hij daar nog spelen, dus laat hem daar dan spelen. Dan kan hij minuten maken om fit te worden en wedstrijden te spelen! Wijndal is normaal gesproken toch gewoon een prima speler?”