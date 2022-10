Daley Blind vindt niet dat hij ‘ongelukkige wedstrijd’ speelde tegen Napoli

Woensdag, 12 oktober 2022 om 21:05 • Laatste update: 21:14

Daley Blind toont zich zelfkritisch na zijn blunder tegen Napoli (4-2 verlies). De verdediger van Ajax legt direct na afloop bij RTL 7 uit wat er in hem omging op het moment dat hij de bal vlak voor zijn eigen doel kwijtraakte aan Victor Osimhen, die simpel intikte. "Ik zie de spits wel aankomen, dat had ik in de eerste helft ook. Toen twijfelde ik om open te draaien. Nu wilde ik het vooruit zoeken", aldus Blind.

"Dat is gewoon een persoonlijke fout, dat weet ik dondersgoed, dat hoef je me niet te vertellen", vervolgt de Oranje-international, die niet vindt dat hij een ongelukkige wedstrijd heeft gespeeld. "Ongelukkige wedstrijd weet ik niet, maar het was zeker een ongelukkig moment." Ajax incasseerde in Napels in de eerste zestien minuten twee tegendoelpunten, een negatief clubrecord in de Champions League.

Blind, wat doe je?! ?? Een grote fout van de aanvoerder zorgt ervoor dat Napoli de wedstrijd uiteindelijk wint met 4-2 ??#ZiggoSport #UCL #NAPAJA pic.twitter.com/wSpXkvsDzh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2022

"Natuurlijk zakt in het begin de moed in je schoenen", zegt Blind. "Maar het is een complimentje waard dat we onze kop omhoog hebben gehouden. We hebben geprobeerd terug te komen en van achteruit te blijven voetballen. Je zag ook dat Napoli daardoor teruggedrongen werd, maar het leidde niet tot echt grote kansen van ons." Ajax maakte direct na rust de aansluitingstreffer via Davy Klaassen, maar zag Napoli snel daarna de marge uit een strafschop weer vergroten naar twee.

Vorige week ging Ajax al met 1-6 af tegen Napoli. Blind weet dat er meer wordt verwacht. "Als je de twee wedstrijden tegen Napoli vergelijkt dan hebben we vandaag kleine stapjes gezet, maar het is nog steeds niet goed genoeg. Het is duidelijk dat we niet zijn waar we afgelopen jaren waren. Er zijn wisselingen geweest, maar we moeten ons niet verstoppen, we moeten beter worden, hiervan leren. Hoe moeilijk sommige klappen ook zijn, als team moet je weer opstaan.