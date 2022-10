Napoli in eigen huis te sterk voor Ajax met pijnlijk blunderende Blind

Woensdag, 12 oktober 2022 om 20:38 • Wessel Antes • Laatste update: 20:51

Ajax was woensdagavond in de Champions League ook in Italië niet opgewassen tegen Napoli: 4-2. De Amsterdammers keken al bij rust tegen een 2-0 achterstand aan, maar kwamen in het tweede bedrijf terug tot 3-2. In de laatste minuut verpeste Daley Blind een Amsterdams slotoffensief eigenhandig door de bal zomaar te laten afsnoepen door Victor Osimhen, die de bal in een leeg doel kon schuiven en de eindstand bepaalde.

Alfred Schreuder begon woensdag noodgedwongen met twee nieuwe gezichten aan het duel in Napels ten opzichte van een week eerder in de Johan Cruijff ArenA (1-6 nederlaag). Jorge Sánchez verving de geblesseerde Devyne Rensch, terwijl Davy Klaassen de vervanger was van de geschorste Dusan Tadic. Bij Napoli moest Luciano Spalletti ook een onvermijdelijke wijziging toepassen: Juan Jesus stond aan de aftrap in plaats van de geblesseerde Amir Rrahmani.

De wedstrijd is nog geen 5 minuten bezig en Ajax komt al op achterstand. Het is uitgerekend oud-PSV'er Lozano die de goal maakt voor de ploeg uit Napels.

De start van Ajax was rampzalig in het Stadio Diego Armando Maradona. Al na drie minuten was het Hirving Lozano die vanuit de rug bij Daley Blind, na een flitsende combinatie met Piotr Zielinski, de bal over een kansloze Remko Pasveer heen kon knikken: 1-0. Na drie Amsterdamse speldenprikjes was het een klein kwartier later alweer tijd voor een Napolitaanse wervelwind. Ditmaal was het Giacomo Raspadori die een pass ontving van Khvicha Kvaratskhelia, vervolgens Blind uitkapte en de bal snoeihard langs Pasveer in de kruising schoot.

Pas in de 35ste minuut kreeg Ajax wat meer grip op de wedstrijd. Dat leidde vlak voor rust tot de eerste echte mogelijkheid voor de Amsterdammers na een goede dribbel van Steven Bergwijn, die de bal vervolgens bij Mohammed Kudus kreeg. De Ghanees verzuimde echter iets met deze kans te doen en zijn slappe schot werd makkelijk geblokt door een Italiaans been. Daardoor ging het elftal van Schreuder met veel balbezit, maar ook met een 2-0 achterstand, de rust in.

Na rust was Ajax in aanvallend opzicht direct een stuk slagvaardiger. In de 48ste minuut was het Davy Klaassen die na een goede voorzet van Calvin Bassey op fraaie wijze de aansluitingstreffer kon binnenkoppen: 2-1. Vervolgens kregen de Amsterdammers na een uur spelen op onfortuinlijke wijze een penalty tegen. Jurriën Timber kreeg een schot van Tanguy Ndombele van dichtbij op zijn hand, waarna scheidsrechter Felix Zwayer naar het scherm werd geroepen door de VAR.

Een handsbal van Timber zorgt ervoor dat Napoli een penalty krijgt. Kvaradona schiet de bal strak binnen en Ajax is terug bij af: 3-1.

De Duitse leidsman kon daardoor niet anders doen dan de bal op de stip leggen, waarna Kvaratskhelia die op onverbiddelijke wijze achter Pasveer schoot en de marge weer verdubbelde. Na een terecht afgekeurde goal van Osimhen (buitenspel) kreeg Ajax aan de andere kant ook een strafschop toen invaller Brian Brobbey naar de grond werd getrokken door Jesus. Bergwijn schoot dit buitenkansje vervolgens overtuigend langs Alex Meret.

Lang kon Ajax niet doordrukken tijdens het slotoffensief, want Blind ging in de laatste minuut op tamelijk gênante wijze in de fout. In plaats van een simpele terugspeelbal liet de centrale verdediger het leer op simpele wijze afsnoepen door Osimhen, die de bal vervolgens in een leeg doel schoof. Ajax staat daardoor na vier wedstrijden in Groep A op drie punten, terwijl Napoli al zeker is van overwintering in de Champions League. De Amsterdammers nemen het in het komende duel eerst thuis op tegen Liverpool, waarna een uitwedstrijd op Ibrox tegen Rangers wacht. De selectie van Schreuder zal vanavond met een schuin oog naar het duel in Schotland kijken aangezien dat cruciaal kan zijn voor het verloop van het Europese seizoen.