Meijer en Lang schrijven geschiedenis met Club Brugge na remise in Madrid

Woensdag, 12 oktober 2022 om 20:38 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:59

Club Brugge heeft zich voor het eerst in de clubhistorie weten te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. De Belgische club hield Atlético Madrid in het Wanda Metropolitano op een 0-0 gelijkspel. Met tien punten uit vier duels is het team van trainer Carl Hoefkens nu zeker van overwintering, terwijl Atlético voorlopig tweede staat in Groep B met vier punten. Om 21.00 uur trappen de andere twee teams in Groep B, Bayer Leverkusen en FC Porto, af.

Vorige week dinsdag troffen beide teams elkaar ook al in het miljoenenbal. Toen wonnen de Belgen in eigen huis met 2-0. Ten opzichte van dat duel begon er woensdagavond één andere speler in de basis bij Brugge: Tajon Buchanan startte als linksback, op de plek van Bjorn Meijer. Buchanan stond vorige week tegen Atlético nog op het middenveld, en op die positie stond nu Andreas Skov Olsen. Behalve Meijer zat er nog een Nederlander op de Belgische bank: Noa Lang. Atlético-trainer Diego Simeone voerde wat meer wijzigingen door dan zijn Vlaamse collega. Zo hadden Saúl Ñíguez, Geoffrey Kondogbia, Thomas Lemar en Ángel Correa woensdagavond allemaal een basisplaats. Dat ging ten koste van Axel Witsel, Marcos Llorente, Yannick Ferreira Carrasco en Álvaro Morata.

Geel voor een 'schwalbe'? ?? Danny Makkelie geeft eerst een penalty, maar na het terugzien van de beelden.. ??#ZiggoSport #UCL #ATMBRU pic.twitter.com/yukaQu5V8u — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 12, 2022

De eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd was voor Club Brugge. Hans Vanaken vond Ferran Jutglà in het vijandelijke strafschopgebied, maar de Spanjaard schoot de bal net naast. In de fase daarna was het vooral de thuisploeg die de kansen kreeg. Zo stuitte Griezmann tot twee keer toe op doelman Simon Mignolet en schoot Ángel Correa na een combinatie met Koke net naast. Halverwege de eerste helft leek Saúl namens Atlético de openingstreffer te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant van het veld leek Club Brugge vlak voor rust een penalty te krijgen na een overtreding van Nahuel Molina op Buchanan. Na inmenging van de VAR werd de strafschop echter geannuleerd, omdat Buchanan juist de overtreding zou hebben gemaakt.

Ook in het tweede bedrijf domineerden los Rojiblancos. Al na drie minuten leken de Madrilenen op voorsprong te komen via Correa, maar opnieuw was er sprake van buitenspel. Net als in de eerste helft speelde Mignolet ook in de tweede helft een belangrijke rol. Zo vond opnieuw Griezmann de Belg op zijn weg, waarna Correa de bal over schoot uit de rebound. Ook José María Giménez en Morata zagen hun inzetten later gestopt worden door Mignolet. Club Brugge, waar Meijer vlak na rust was ingevallen, creëerde niet veel, maar wist dat het aan een punt genoeg had om zich te plaatsen voor de knock-outfase. Dat punt werd gepakt, want ook na de tweede gele kaart voor Kamal Sowah wist Brugge stand te houden.