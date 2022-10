‘Bayern bereidt om 100 miljoen neer te leggen voor gedroomde nieuwe spits’

Woensdag, 12 oktober 2022 om 19:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:26

Bayern München ziet in Harry Kane zijn gedroomde spits, zo meldt TZ. Volgens de Duitse krant is der Rekordmeister bereid om honderd miljoen euro op tafel te liggen om de aanvaller van Tottenham Hotspur in te lijven.

Bayern ging afgelopen zomer na een lange transfersoap overstag en verkocht Robert Lewandowski uiteindelijk voor 45 miljoen euro aan Barcelona. De Poolse doelpuntenmachine werd niet één-op-één vervangen met een nieuwe aanvalsleider. De Duitse topclub verzekerde zich weliswaar van de diensten van Sadio Mané, maar de Senegalees speelde bij Liverpool overwegend als linksbuiten.

Herbert Hainer, de president van de Duitse recordkampioen gaf onlangs in Focus op Sport aan dat er weinig spitsen zoals Robert Lewandowski zijn die gegarandeerd 25 of dertig doelpunten voor je maken. Volgens TZ is Bayern bereid om honderd miljoen euro neer te leggen voor Kane. De aanvaller van Tottenham Hotspur beschikt nog over een contract tot medio 2024 in Noord-Londen. "Ik denk niet dat het een kwestie van geld is, de juiste speler moet op de markt komen. Bayern heeft altijd met een centrumspits gespeeld", aldus Hainer.

Bayern betaalde afgelopen zomer wel 35 miljoen euro aan Stade Rennes voor Matthys Tel. De zeventienjarige groeibriljant moet het bij de Duitsers echter vooralsnog doen met een handvol invalbeurten. Bayern zou zich dus willen versterken met een nieuwe centrumspits en kijkt ook naar alternatieven voor Kane. Zo schreef Sport 1 dat hoofdscout Markus Pilawa zaterdag aanwezig was bij het Bundesliga-duel tussen Borussia Mönchengladbach en FC Köln (5-2) om Marcus Thuram te bekijken. Het contract van de Franse spits loopt komende zomer bij Gladbach af. Dit seizoen was hij goed voor vijf doelpunten in negen competitieduels.