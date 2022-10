Schreuder voorziet vooraf al wissel: ‘We kijken hoe lang hij het volhoudt’

Woensdag, 12 oktober 2022 om 18:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:16

Alfred Schreuder verwacht dat Jorge Sánchez niet de hele Champions League-wedstrijd tegen Napoli zal kunnen volmaken. De trainer van Ajax gunt de Mexicaanse vleugelverdediger zijn basisdebuut, nu Devyne Rensch geblesseerd is afgehaakt. Ook Sánchez is echter niet topfit. "Dat is de reden waarom hij start. We kijken hoe lang hij het volhoudt", aldus Schreuder tegenover RTL 7.

Sánchez is zelf pas net terug van een blessure aan de knie. "Zijn knie is geen probleem meer, alleen de vraag is hoe lang hij het fysiek volhoudt, maar het is een sterke jongen met karakter", zegt Schreuder, die uitkijkt naar de kraker in Napels. "We hebben een goed gevoel. We moeten laten zien dat we kunnen reageren." Ajax verloor vorige week in Amsterdam kansloos van Napoli (1-6).

Ajax weet wat het te doen staat. "Als je naar de ranglijst in de groep kijkt zal je moeten winnen, maar met die instelling moet je iedere wedstrijd ingaan", aldus Schreuder. "We moeten ons focussen op de manier waarop we dingen doen. Dat is heel belangrijk tegen zo'n ploeg. Wij moeten moediger zijn aan de bal, maar als we dan aan het voetballen zijn, moet je natuurlijk wel goed kijken dat we niet te veel mensen voor de bal hebben. Dat is zeker in topwedstrijden heel belangrijk. Maar er zijn momenten in de wedstrijd dat je snel kan spelen om onder hun druk uit te komen. Die momenten moet je pakken. Dan is het belangrijk dat je niet te veel mensen voor de bal hebt."

Ajax blijkt dit seizoen keer op keer kwetsbaar tijdens standaardsituaties. "We hebben goed naar de hoekschoppen gekeken, en we hebben in de posities wel wat aangepast", zegt Schreuder. "Nee, ik ga niet aangeven wat." Schreuder heeft er in elk geval zin in. "Het is prachtig om hier te staan in de Champions League. Daar moeten we van genieten, maar we moeten wel zorgen dat we top zijn vandaag."