Twee Nederlanders beginnen in de basis bij kraker tussen Barça en Inter

Woensdag, 12 oktober 2022 om 19:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:45

Stefan de Vrij en Denzel Dumfries verschijnen woensdagavond aan de aftrap in het Champions League-treffen tussen Internazionale en Barcelona. Voormalig Ajacied André Onana staat op doel. Xavi begint bij Barcelona zonder Frenkie de Jong. De Nederlander moet zoals al vaker dit seizoen op het middenveld Pedri, Gavi en Sergio Busquets voor zich dulden. Het duel in het Spotify Camp Nou vangt aan om 21.00 uur.

Xavi was vorige week dinsdag woedend op de arbitrage na de nederlaag van zijn ploeg tegen Inter op Italiaanse bodem. Een afgekeurd doelpunt en een niet gegeven strafschop waren daar de oorzaak van. Barça moet hierdoor in eigen huis winnen van Inter om kans te houden op overwintering in de Champions League. Xavi start met zijn sterkst mogelijke aanval. Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski en Raphinha zullen het De Vrij en co lastig moeten gaan maken. In de verdediging ruimt de Spaanse oefenmeester een plek in voor Gerard Piqué, waardoor Marcos Alonso naar de linksbackpositie is verwezen.

Simone Inzaghi wist afgelopen zaterdag in competitieverband weer eens te winnen met Inter. Er werd een 1-2 zege geboekt op bezoek bij Sassuo na nederlagen tegen Udinese (3-1) en AS Roma (1-2). Inter staat echter nog wel altijd op een teleurstellende zevende plaats in de Serie A met vijftien punten uit negen duels. De trainer van i Nerazzurri begint net als vorige week meer in een 3-5-2-formatie, maar waar Dumfries vorige week nog genoegen moest nemen met een plek op de bank, start hij nu als wingback.

De inzet van het duel in het Giuseppe Meazza is naar alle waarschijnlijkheid de tweede plek in Groep C. Koploper Bayern München zit momenteel op rozen tegen Viktoria Plzen en komt vermoedelijk op twaalf punten uit vier duels. Internazionale en Barcelona wisten beide ook te winnen van de Tsjechen, maar door de zege van vorige week op de Catalanen, kan Inter woensdagavond met een uitzege mogelijk definitief afstand nemen van de ploeg van Xavi.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Eric, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé.

Opstelling Internazionale: Onana; Dumfries, De Vrij, Skriniar, Bastoni, Dimarco; Çalhanoglu, Barella, Mkhitaryan; Martinez, Dzeko.