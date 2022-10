Eén ex-Ajacied in de basis bij uitgedund Bayern München

Woensdag, 12 oktober 2022 om 19:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:01

Noussair Mazraoui krijgt woensdagavond tegen Viktoria Plzen de kans in de basis. Bayern München-trainer Julian Nagelsmann stelt de ex-Ajacied mede vanwege de overvolle ziekenboeg op. Matthijs de Ligt is een van de geblesseerden en is er dus niet bij. Ryan Gravenberch begint op de bank in Tsjechië. De Champions League-wedstrijd tussen Plzen en Bayern begint om 21.00 uur.

De creativiteit van Nagelsmann werd bij het formeren van zijn basisopstelling op de proef gesteld. Naast De Ligt, die last heeft van zijn schouder, kwamen ook Manuel Neuer, Alphonso Davies en Serge Gnabry geblesseerd uit de topper tegen Borussia Dortmund (2-2). Daarnaast liep Jamal Musiala corona op en zijn Lucas Hernández en Bouna Sarr al langere tijd uitgeschakeld bij Bayern.

Sven Ulreich staat onder de lat. Benjamin Pavard verhuist in de opstelling van de rechtsbackpositie naar die van centrumverdediger. De Fransman wordt centraal achterin ondersteund door landgenoot Dayot Upamecano. Mazraoui en Josip Stanisic komen als rechts- en linksback in de ploeg. Controlerend op het middenveld is er een plek voor Leon Goretzka, die naast Joshua Kimmich staat opgesteld. Thomas Müller speelt achter de spitsen.

Sadio Mané staat in de punt van de aanval geposteerd, met naast hem Leroy Sané en Kingsley Coman op de flanken. Het zeventienjarige talent Mathys Tel zit op de bank bij de Duitsers. Bayern won de eerste drie groepswedstrijden in Groep C van de Champions League en staat er dus uitstekend voor. Plzen wist nog geen punt te pakken en vecht woensdag voor een van zijn laatste kansen. In dezelfde groep gaat Internazionale op bezoek bij Barcelona.

Opstelling Viktoria Plzen: Stanek; Havel, Hejda, Tijani, Jemelka; Kalvach, Vlkanova, Bucha; Kopic, Chory, Mosquera.

Opstelling Bayern München: Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Mané